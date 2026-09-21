V Písku znovu kandiduje 22 z 27 současných zastupitelů města

Ze současných 27 zastupitelů Písku kandiduje v říjnových komunálních volbách 22 lidí. V čele kandidátky ANO opět stojí starosta Michal Čapek, jedničkou Pirátů je místostarosta Josef Soumar. Místostarostka Petra Trambová (TOP 09) nově vede kandidátku ONA Písek, kde jsou samé ženy. Místostarosta Michal Přibáň je na prvním místě kandidátní listiny hnutí Naše Česko. Voliči si v Písku budou 9. a 10. října vybírat mezi kandidáty z 11 různých uskupení. Vyplývá to z informací na webu volby.cz.
ANO jde v Písku do komunálních voleb v podobné sestavě jako před čtyřmi lety. Na prvních sedmi místech je sedm současných zastupitelů. Kandidátku vede starosta Čapek, dvojkou je radní Aleš Chalupa a na třetím místě zastupitel Josef Keclík. Podobná situace je u hnutí Písek srdcem a rozumem, které bylo ve volbách před čtyřmi roky druhé. První tři místa kandidátky obsadili současní zastupitelé Marek Anděl, Jiří Černý a Lukáš Nebes.
Místostarostka Trambová byla v roce 2022 zvolena za Pro Písek a letos sestavila vlastní uskupení složené výhradně z žen ONA Písek, které je sdružením TOP 09 a nezávislých kandidátů. Přibáň, před čtyřmi roky zvolený za ODS, nyní vede Naše Česko. Na druhém místě této kandidátky je současný zastupitel Miroslav Janovský, který byl v roce 2022 zvolen za Pro Písek.
Zastupitel Martin Brož byl před čtyřmi lety jedním ze tří zvolených Pirátů. Letos ale stojí v čele kandidátky Zelená pro Písek. Piráty naopak vede současný místostarosta Soumar a dvojkou je zastupitel Tomáš Posekaný. Jedničkou kandidátky ODS je ředitelka neziskové organizace Dana Jahodová, Hlas Písku vede primář Michal Turek a lídrem KDU-ČSL je vedoucí odboru hospodářské správy Petr Hladík.
Volby v Písku vyhrálo v roce 2022 hnutí ANO se sedmi mandáty. Druhé bylo uskupení Písek srdcem a rozumem se čtyřmi mandáty. Třetí Pro Písek má tři zastupitele. Čtvrtá ODS má tři mandáty, tři zastupitele mají i Piráti. Šestý je Hlas Písku se dvěma mandáty. Sedmou příčku obsadila KDU-ČSL se dvěma zastupiteli. Na osmém místě skončila VAŠE VOLBA se dvěma mandáty. Devátá KSČM získala jeden mandát.