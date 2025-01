Výzva We Remember | foto: KreBul, o.p.s.

Připomínat a nezapomínat na události spojené s druhou světovou válkou. To má na starosti výzva WeRemember v rámci projektu Vzpomínka pro lidskost, kterou i v roce 2025 zahájila obecně prospěšná společnost KreBul Prachatice.

Kampaň vrcholí v rámci Mezinárodního dne památky obětí holokaustu, který je celosvětově připomínán 27. ledna. Toto datum je totiž spjaté s osvobozením koncentračního tábora Osvětim-Březinka. Letos tomu navíc bylo 80 let.

„V letošním roce jsme se spojili s pedagogickým sborem Gymnázia Prachatice a se studenty a pedagogy Střední pedagogické školy Prachatice. Symbolicky jsme se tak připojili společně k výzvě a zároveň tak odstartovali celoroční multikulturní aktivity, které vyvrcholí v říjnu již osmnáctou konferencí o multikultuře,“ přiblížil pro web Metro.cz ředitel KreBulu Zdeněk Krejsa.

Do kampaně se může zapojit každý. „Napište na papír #WeRemember, pořiďte fotku, kde držíte tento nápis a sdílejte ho na sociálních sítích, nebo lze foto zaslat přímo na stránku kampaně. Společně můžeme přispět k tomu, že na minulost nikdy nezapomeneme,“ vzkázal Krejsa.

Zapojení se do této kampaně symbolicky odstartovalo projekt Vzpomínka pro lidskost 2025, který již osmnáct let přináší aktivity z oblasti multikulturní výchovy – besedy, setkání s pamětníky, filmový klub, návštěvy památníků, konference. A to za finanční podpory Nadačního fondu obětem holocaustu a Jihočeského kraje.