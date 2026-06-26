V Prachaticích zasáhl požár truhlárnu, jeden hasič zkolaboval

V Prachaticích zasáhl dnes večer požár truhlárnu a sklad se dřevem, hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř. Při hašení zkolaboval jeden hasič a skončil v nemocnici. Na síti X to uvedli krajští hasiči a zdravotnická záchranná služba. Informace o příčině vzniku požáru a výši škod zatím hasiči nesdělili.
O zásahu hasiči informovali krátce po 21:00. Vyšší stupně poplachu se vyhlašují například, když je na místě potřeba koordinovat větší počet hasičských jednotek.
Jeden ze zasahujících hasičů zkolaboval. "Jednoho hasiče po kolapsu z přehřátí organismu jsme převezli na urgentní příjem prachatické nemocnice," oznámila krajská zdravotnická záchranná služba.