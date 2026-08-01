V Probulově na Písecku se místní v referendu vyjádřili pro vrty na vodu

Lidé v Probulově na Písecku se vyjádřili pro to, aby obec letos udělala průzkumné vrty na vodu. Místního referenda, které skončilo v pátek ve 22:00, se zúčastnilo 46 z 63 lidí oprávněných hlasovat. Účast byla 73 procent. Vyplývá to z informací na webu obce. Vrty chce obec dělat, aby mohla rozšířit obecní vodovod, řekla ČTK starostka Eva Šittová.
Místní podle ní rozdělil hlavně názor na to, zda nebudou dva plánované vrty příliš nákladné a zda by nebylo možné získat na ně dotace. Nabídky podle ní byly přibližně mezi 430.000 a 760.000 korunami. "Dotace jsem ověřila, ale na průzkumné vrty v současné době nejsou. Mám to ověřeno z ministerstva životního prostředí," řekla Šittová.
Na otázku, zda jsou pro, aby obec realizovala v roce 2026 průzkumné vrty na vodu, odpovědělo kladně 27 lidí, odpověď ne zvolilo 19 lidí.
Referendum je podle zákona platné, když se ho zúčastní alespoň 35 procent oprávněných osob. Výsledek je pro zastupitele závazný, pokud pro něj byla nadpoloviční většina hlasujících a minimálně 25 procent oprávněných voličů.