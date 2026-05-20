V prvním kole přijímacích řízení na jihočeské střední školy uspělo 8277 uchazečů

V prvním kole přijímacích řízení na střední školy v Jihočeském kraji uspělo 8277 uchazečů z 10.338. Kapacita středních škol v regionu je 11.591 míst. ČTK to řekla vedoucí odboru školství krajského úřadu Hana Šímová. Některé školy připravují pro zájemce termíny pro druhé kolo přijímacích řízení. Loni v prvním kole uspělo 8473 uchazečů z 10.699.
"Stále platí, že největší zájem je o gymnázia, což je dlouhodobý trend," uvedla Šímová. Kapacita šestiletých a osmiletých gymnázií se naplnila už v prvním kole. Na čtyřletých gymnáziích je obsazeno 762 z 866 míst.
Každý zájemce si mohl vybrat tři střední školy. Podle Šímové však někteří žáci postupovali nelogicky. "Pokud si napsali všechny tři gymnázia v Českých Budějovicích, tak se jim často mohlo stát, že neuspěli. Přišlo by mi rozumnější, kdyby si aspoň na třetí místo zvolili nějakou odbornou školu, kde bývá zájem nižší," uvedla.
Jihočeský kraj nově otevřel například pedagogické lyceum při českobudějovickém Biskupském gymnáziu. Nejvyšší kapacitu mají střední odborné učiliště s výučním listem, kde je 4186 míst. V prvním kole na ně bylo přijato 2348 žáků.
Jihočeské střední školy navštěvuje více než 31.000 žáků. Podle Šímové však bude jejich počet postupně klesat. "Letos byl poslední silný ročník žáků devátých tříd základních škol. Následuje očekávaný demografický pokles a tím pádem bude nižší i počet středoškoláků," uvedla Šímová.
Výsledky prvního kola přijímacího řízení na střední školy v Jihočeském kraji:
škola kapacita přijatých
osmiletá gymnázia 551 551
šestiletá gymnázia 213 213
čtyřletá gymnázia 866 762
Lycea 757 517
SOŠ 3545 2881
SOU s maturitou 648 352
Nástavby 763 602
SOU s výučním listem 4186 2348
SOU bez výučního listu 30 22
konzervatoře 32 29
celkem 10.338 8277
Zdroj: krajský úřad Jihočeského kraje