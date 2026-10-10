V Radeníně chtějí, aby se obec postavila proti výstavbě větrných elektráren

Obyvatelé Radenína na Táborsku chtějí, aby obec podnikla vše proti výstavbě větrných elektráren ve svém katastru. Vyjádřili se tak v referendu. Pro hlasovalo 132 lidí z 235, kteří se referenda účastnili. Jde o 56,6 procenta a referendum je závazné. Obec o tom dnes informovala na svém webu.
Referendum se konalo souběžně s komunálními volbami. Hlasovat v něm mohlo 415 lidí. Lidé podpořili obec v tom, aby podnikla veškeré kroky proti umísťování a výstavbě větrných elektráren na území Radenína.
Pro platnost místního referenda je podle zákona nutná účast nejméně 35 procent oprávněných voličů. Rozhodnutí je závazné, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina účastníků a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů.
V Česku se dnes souběžně s komunálními volbami konalo 40 referend. Velká část se týkala projektů větrných elektráren. Hlasovali o nich lidé například ve středočeských obcích Kačice, Petrovice, Petroupim, Soběhrdy a Teplýšovice či ve Starých Heřminovech a Zátoru v Moravskoslezském kraji. O výstavbě větrníků se hlasovalo rovněž v jihočeském Šebířově, Cítolibech v Ústeckém kraji nebo v Bystré nad Jizerou v Libereckém kraji. Stejné téma měla i referenda v obcích Kralovice a Kožlany na Plzeňsku a Měčín na Klatovsku.