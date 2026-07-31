V rybníce u Novosedel nad Nežárkou na Jindřichohradecku se dnes utopil muž

V rybníce u Novosedel nad Nežárkou na Jindřichohradecku se dnes vpodvečer utopil muž. Šlo o neštěstí, mužovo úmrtí nikdo jiný podle policie nezavinil. Ve zprávě to uvedla policejní mluvčí Lenka Krausová. Na jihu Čech se tak v rozmezí tří dnů utopil druhý člověk.
"Jedná se o neštěstí, ke kterému s ohledem na rodinu nebudeme zveřejňovat podrobnosti," uvedla mluvčí. Ve středu se u Týna nad Vltavou na Českobudějovicku utopil v řece jiný muž. Policie i tehdy rovněž vyloučila cizí zavinění. Neštěstí se stalo poblíž Neznašova u soutoku Vltavy s Lužnicí.