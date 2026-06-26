V Táboře dnes začíná festival Mighty Sounds, hlavní hvězdou budou Pennywise

Festival zaměřený na punkrock, ska, hardcore, reggae a rokenrol dnes začne v Táboře. Koná se zde 20. ročník třídenní přehlídky Mighty Sounds. Hlavními hvězdami budou zahraniční interpreti jako Pennywise nebo Skindred. ČTK to řekla mluvčí festivalu Markéta Broumová.
"Při příležitosti jubilejního 20. ročníku jsme připravili několik speciálních projektů a překvapení. Nejvýraznějším z nich je Mighty muzeum, ve kterém budou moci návštěvníci zavzpomínat na všechny uplynulé ročníky festivalu," uvedla Broumová.
Festival se koná na letišti Čápův dvůr. Areál se pro veřejnost otevře dnes ve 14:00 a první interpreti vystoupí o necelou hodinu později. Organizátoři očekávají, že všechny tři dny budou provázet tropické teploty. "Samozřejmě jsme kvůli tomu připravili řadu opatření, která by měla návštěvníkům pomoci. Například veškerá voda v areálu bude pitná, aby se lidé mohli lépe hydratovat," uvedla mluvčí.
Pořadatelé očekávají, že za tři dny hudební přehlídku navštíví na 10.000 lidí. Součástí festivalu bude doprovodný program včetně sportovních aktivit. Divadelní program přivítá soubory Vosto5 a Buchty a loutky, nabídne také stand-up vystoupení Underground Comedy. Pro rodiny s dětmi bude připraven dětský koutek, skákací hrad a v sobotu vystoupí Kašpárek v rohlíku.