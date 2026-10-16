V Táboře je koalice Naše Česko, ANO, Společně pro Tábor a zastupitelka Bastlová

V Táboře podepsaly koaliční smlouvu vítězné Naše Česko, ANO, Společně pro Tábor a zastupitelka Olga Bastlová (SOCDEM) zvolená na kandidátce uskupení Šance pro Tábor. V zastupitelstvu má koalice 14 křesel z 27. Jednou z priorit nového vedení je koupit od druholigového fotbalového klubu stadion, o který se bude starat město. ČTK to dnes řekl lídr Našeho Česka Ondřej Semerák.
"Priorit máme celou řadu. Ale nejprve musíme zjistit, v jakém stavu jsou městské finance. Proto jsme si vzali lhůtu až 60 dní, v níž vypracujeme společné programové prohlášení," uvedl.
Uskupení Šance pro Tábor, za něž kandidovala i Bastlová, tvořili členové KSČM, SPD nebo SOCDEM. Bastlová je ze SOCDEM. Semerák uvedl, že koalice nechce spolupracovat se všemi zastupiteli z Šance pro Tábor, protože některé strany jsou pro ně nepřijatelné. "Samozřejmě mohou hlasovat s koalicí, nebo proti ní. Záleží jen na nich, jak se vždy rozhodnou," uvedl.
Volby v Táboře vygenerovaly čtyři silná uskupení. Vítězné Naše Česko získalo pět mandátů stejně jako těsně druhé ANO a třetí Tábor 2020. Formace Živý Tábor (Piráti/Zelení) má čtyři zastupitele. Kromě čtyř nejsilnějších subjektů se do táborského zastupitelstva dostala uskupení Šance pro Tábor se třemi mandáty, Společně pro Tábor rovněž se třemi křesly a Tábor na max se dvěma mandáty.
Novým starostou by se měl stát Semerák. Uvolněnými místostarosty budou Hana Randová (ANO) a Stanislav Kotrčka (Společně pro Tábor) a uvolněnou radní Olga Bastlová. Dosavadní vládnoucí hnutí Tábor 2020 skončí v opozici. Jeho lídr a současný starosta Štěpán Pavlík se do zastupitelstva nedostal.