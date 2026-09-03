V Táboře začíná festival malých nakladatelů Tabook, tématem je skromnost

Na sedm desítek malých nakladatelů se představí v Táboře na festivalu Tabook, který dnes začal. Jeho letošním tématem je skromnost. Na festivalu malých nakladatelů se objeví v různých formách a celý program propojuje. ČTK to řekla zakladatelka Tabooku Tereza Horváthová. Podle ní je pozice malých nakladatelů na trhu dlouhodobě složitá, očekávali by větší podporu například od ministerstva kultury.
"My na rozdíl od velkých nakladatelů například nemáme finance na reklamu nebo propagaci," řekla Horváthová ČTK.
Volba tématu festivalu byla podle Horváthové celkem jasná. "Prakticky celý západní svět žije v blahobytu. Nebo určitě jeho velká část. A pak se objevují skupiny lidí, které trápí chudoba a v takových případech si skromnost dobrovolně nezvolíte, ale musíte být skromní, abyste přežili," uvedla.
Součástí programu festivalu, jenž potrvá do neděle a uskuteční se na řadě míst v Táboře, jsou komentované prohlídky výstav, setkání i přednášky zaměřené na ilustraci, knihu jako celek, komiks, grafický design i současné umění provázané s knižní tvorbou. V Truhlárně vystaví k tématu skromnost své malby na skle Tereza Říčanová, ve vodárenské věži zase ilustrátorka Klára Zahrádková. V Truhlárně také vzniklo Muzeum linorytu a dřevorytu, v němž se představí více než 30 autorů z celé Evropy.
Program nabízí také několik besed. Jedna se bude týkat absence literární kritiky v českém prostředí. "Z médií prakticky vymizela. Každý nakladatel si vydá ke svému dílu tiskovou zprávu, kterou si novináři převezmou. Ale už skoro nikdo se nevěnuje tomu, aby skutečně knihu pročetl a potom k ní sám napsal kritiku," řekla. Návštěvníci letos na Tabooku poprvé platí vstupné, které se týká akcí v interiéru. Základní cena je 200 korun na celý festival.
V jižních Čechách se pravidelně konají další dva literární festivaly. Českobudějovický festival Literatura žije se koná na jaře a nabízí kromě veletrhu malých nakladatelů také koncerty a divadelní představení. Podzimní přehlídka Šumava Litera přibližuje ve Vimperku a okolí knihy spjaté se Šumavou a šumavské autory. Program a informace o festivalu Tabook jsou dostupné na webových stránkách.