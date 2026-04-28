V Třeboni vyroste strom na památku "Wintonova dítěte" Toma Schreckera

Na památku Toma Schreckera, který byl jedním z dětí zachráněných před druhou světovou válkou Nicolasem Wintonem, vyroste v Třeboni strom. Schrecker před svou smrtí v roce 2024 odkázal třeboňskému gymnáziu 16 milionů korun. Jako připomenutí jeho životního odkazu bude 6. května k druhému výročí jeho úmrtí v Třeboni vysazen památný cedr. ČTK to dnes sdělila Šárka Vlnasová z produkce festivalu Třeboňská nocturna, který spolu s gymnáziem pietní akt organizuje.
Tom Schrecker se narodil v Praze a jeho dětství bylo poznamenáno nuceným odchodem do exilu v roce 1939. "Přesto k Třeboni přilnul natolik, že se stala jeho druhým domovem. Jako jeden z posledních pamětníků záchranných transportů sira Nicholase Wintona se do města pravidelně vracel a svou laskavostí a životním nadhledem inspiroval celé generace obyvatel," uvedla Vlnasová.
Schrecker ve své poslední vůli pamatoval na mladou generaci a z jeho dědictví mohl na Gymnáziu Třeboň vzniknout projekt FOTOS, tedy Festival otevřených tvůrčích odborných studentských aktivit. Cedr atlaský podle organizátorů symbolizuje sílu, ušlechtilost a nezlomnost a odkazuje na osobnost Toma Schreckera.
Schrecker, který se narodil v roce 1932, po válce vystudoval historii v Oxfordu, sloužil v britské armádě, vybudoval úspěšnou kariéru v nakladatelství a později podnikal v Austrálii. Přestože žil celý život v zahraničí, na Československo a jeho vzdělávací tradici nikdy nezapomněl. Gymnáziu Třeboň věnoval pozornost už dříve – v roce 2016 přispěl na vybudování školní knihovny a v roce 2012 byl čestným hostem zahájení školního roku. Stejnou částku, 16 milionů korun, odkázal i České filharmonii.