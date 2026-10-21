Následovat bude vystoupení mateřských škol i kouzelníka, po bubenické show budou vyhlášené výsledky různých ovocnářských soutěží.
V Truskovicích oslaví úrodu, zahraje k tomu oblíbená dechovka
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„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči
Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici, přitahují milovníky adrenalinu jako magnet. Josef Konek na ně vylezl v úterý. Dole na něj čekala dvě...
Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany
Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně Krasomile a ušlechtilém králi Miroslavovi jak utíkají před zbrojnoši přes Panskou skálu. Ve městě dodnes...
Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne
Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti středočeských Dobřichovic a Všenor. Podle firmy Lesy ČR se nejedná o zapomenutý materiál.
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6 podzimních kousků, které má v šatníku každý. Vyzkoušeli jsme, jak z nich sestavit nový outfit
Do pozadí ustupují některé předimenzované střihy, přehnaně sportovní outfity i nenápadný minimalismus. Co místo nich nosit, abyste letos na podzim nešlápli vedle? Módní trendy se mění rychle a...
České tenisky dobývají svět. Tyhle limitky od Botasu i Prestige rozhodně stojí za pozornost
Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní cestu, jak z obyčejného páru bot udělat limitovaný kousek, o kterém se mluví, a někdy i sběratelský...
Novým třeboňským starostou bude Aleš Kolář za Naše Česko
Třeboň v následujících čtyřech letech povede koalice Naše Česko, Společně pro Třeboň a Třeboňáci s podporou Starostů. Budou mít 17 z 25 zastupitelů. Současný...
Předvánoční program v Kroměříži nabídne trhy, koncerty i světelnou výzdobu
Předvánoční program v Kroměříži po roce opět nabídne trhy, koncerty a světelnou výzdobu. Koncem listopadu se lidé mohou těšit také na slavnostní rozsvěcení...
Člen komise napadl komunální volby v Jetřichově kvůli sčítání hlasů
Krajský soud v Hradci Králové řeší první stížnost na letošní komunální volby v Královéhradeckém kraji. Návrh na neplatnost volby všech kandidátů zvolených do...
Řidič ujížděl v protisměru bez světel. Zastavily ho až výstřely a speciální manévr
Zběsilou noční honičku řešila hlídka z cizinecké policie v Praze 2. Řidič se snažil policisty setřást, vjížděl do protisměru a ohrožoval ostatní vozy. V jednu chvíli dokonce vypnul světla na autě a...
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Saab Czech zahájil reimplementaci ERP systému na platformu IFS Cloud
Tramvaje do Skvrňan znovu nahradí autobusy, nové kolejiště osázejí rostlinami
Lidi, kteří pravidelně jezdí tramvajemi mezi centrem Plzně a Skvrňany, čeká od soboty zase přestupování na autobusy náhradní dopravy. Letos na jaře dokončenou obnovu tramvajové trati mezi Novým...
Podzimní grilování s pomocí moderních technologií: Traeger WiFIRE
Rozvoj elektromobility zrychluje, kam míří? To nastíní konference ČISTÁ MOBILITA
V dobrodružné komedii zkusí v brněnské Redutě obnovit líšeňské mírové slavnosti
Mariánské údolí v Líšni je vyhledávanou odpočinkovou lokalitou celého Brna. Pouze rozpadající se a zarůstající betonové schody ve stráních dnes dávají tušit, že dříve prostor sloužil nejen rekreaci,...
Plně odolné notebooky B360X a B360X Pro od Getac přinášejí pracovníkům v terénu výkonnou AI na okraji sítě
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Vítá cestující z vlaků i aut. U ústeckého nádraží vznikla nepřehlédnutelná malba
Obyčejná stěna u hlavního nádraží v Ústí nad Labem se proměnila v nepřehlédnutelné umělecké dílo. Slovenský malíř Juraj Ďuriš na ní vytvořil velkoformátovou malbu s názvem Dialog. Motivy...