Obviněného starostu nahradil v radě jeho vnuk. Riziko a střet zájmů, vadí opozici

Jan Jakovljevič
  16:12
Opozici vadí rodinné vazby dvou radních na bývalého starostu Horní Stropnice Václava Kučeru (KSČM). Toho stíhá policie a viní ho, že kvůli jeho chybě přišla obec o deset milionů z obecního účtu. V pětičlenné radě obce ho nahradil jeho vnuk, sedí v ní i Kučerova družka.

Václav Kučera (KSČM) už není starostou Horní Stropnice na Českobudějovicku. Ve funkci měl skončit ke konci února, nakonec tak učinil o několik dní dříve. Jeho vliv na chod obce tím ale možná nekončí, v radě obce ho nahradil jeho vnuk Michal Kusák.

Ten ovšem nebude prvním radním, který má v osobním životě blízko k bývalému starostovi. V radě už za jeho působení zasedala Kučerova družka Hana Valentová. Opozice se na čtvrtečním zasedání pokoušela o její odvolání, bod však na jednání zastupitelé nezařadili.

V současnosti tak mají vazby na bývalého starostu, který je obviněný ze zpronevěry deseti milionů korun a hrozí mu až desetileté vězení, dva z pěti radních obce.

Stíhaný Kučera podle kriminalistů a shromážděného materiálu si do svého notebooku, používaného i pro výkon starostovské funkce, nainstaloval aplikaci pro vzdálený přístup. Tímto krokem pravděpodobně umožnil neznámému pachateli přístup do počítače a přístup k bankovnímu účtu svému, ale také k bankovním účtům obce.

Návrhy opozice zastupitelé nepodpořili. Někteří přítomní hovořili o automatu na zvedání rukou. (únor 2026)
Nový starosta Horní Stropnice František Vaněček byl místy emotivní. (únor 2026)
Zastupitelstvo Horní Stropnice ve čtvrtek volilo nové vedení obce i změnu územního plánu. (únor 2026)
Novým radním Horní Stropnice se stal Michal Kusák (na fotce uprostřed v tmavém tričku), který je vnukem obviněného bývalého starosty. (únor 2026)
„Zvolení osoby příbuzensky či blízce spojené s obviněným Václavem Kučerou znamená objektivní střet zájmů, riziko přístupu k neveřejným informacím a zásadní oslabení důvěryhodnosti obce,“ vypočítala Michaela Šuplerová (KDU-ČSL) s tím, že nejde o osobní útok.

Poukázala také na to, že je nepřijatelné, aby o citlivých právních krocích v případu rozhodovali příbuzní Kučery. „Budou mít informace o trestním řízení. My jsme dostali odpověď, že na ně nemáme právo, abychom nemařili vyšetřování,“ dodala.

Nově zvolenému starostovi Františku Vaněčkovi (KSČM) však na volbě nového radního a složení rady nepřišlo nic divného. Podle něj nikterak neohrozí chod obce. „Myslím si, že takové dokumenty, které chodí k nám na obec, jsou viditelné i u pana bývalého starosty doma, protože ta usnesení, která přicházejí třeba od policie, přijdou i jemu. Nevidím důvod, proč by to mělo mařit vyšetřování,“ mínil.

Starostu z Novohradska stíhá policie. Kvůli jeho chybě přišla obec o deset milionů

Možné problémy související s působením v radě nevnímá ani Valentová. Té se při jednání Šuplerová zeptala, jestli se cítí morálně. Namítala přitom, že o úkolování právního zástupce obce rozhodovali na jednání rady 2. února i Valentová a sám Kučera, bez jakékoli zmínky o střetu zájmů. „Ano, jestli vám to takhle stačí,“ odvětila stroze Valentová.

Na zasedání rady schválili pokyn k odeslání výzvy k navrácení peněz lidem, jimž obecní miliony přišly na účet. Vaněček k tomu uvedl, že hlasovali pro zájem obce. „Každý člen rady obce zodpovídá sám za sebe, jestli bude vynášet informace,“ doplnil.

Emoce vzbudil i projekt sklářského domu

Volba nového vedení města, kdy se zároveň novým místostarostou stal Jaroslav Baláš (KSČM), nebyla jediným bodem jednání, který vzbudil emoce. Druhým byla změna územního plánu, konkrétně část týkající se sklářského domu na Hojné Vodě.

Dlouhou debatu nakonec starosta utnul a nechal hlasovat. Návrh prošel, hlasovalo pro něj osm z přítomných 14 zastupitelů. Stejnou podporu získaly všechny návrhy kritizované opozicí. „Automat na zvedání rukou,“ pronesl jeden z občanů. Další ani do této části nevydržel a odešel se slovy, že už mu to stačilo.

Starosta Horní Stropnice a tři radní míří k soudu. Kvůli koupi traktoru

Místní kritizovali zejména to, že neměli dostatek informací, aby si mohli udělat názor. „Neodpověděl jste, jestli existuje dopadová studie udržitelnosti, jestli je vůbec důvod dům stavět. Na Hojné Vodě jste záměr s nikým nediskutovali,“ pronesla Klára Matoušková.

Výhrady směřovaly i k účelu stavby. Matoušková upozornila, že celou dobu se řešil sklářský dům, ale v textu změny se píše o sklárně, což značí průmyslovou výrobu, přinášející emise či hluk. Zvláštní jí přišel i spěch se schvalováním, když se o projektu hovoří už roky.

„Paní Matoušková, máme ve škole instalovanou keramickou pec. Myslíte si, že jsme porcelánka?“ ptal se zastupitel Vít Golombek. Podle něj by místní měli být rádi, že se našly peníze, aby tam podobný projekt vznikl. Vedení obce v něm spatřuje podporu turismu.

Starosta Kučera? O muži, co se upsal StB, lidé z obce mluvit nechtějí

Ne všem se ale tato myšlenka zamlouvá. „Ptal se někdo vůbec místních, jestli tam chtějí podporu turismu? Vy tady z toho chcete dělat Šumavu nebo Lipno?“ ptala se Kateřina Kurz.

Starosta ujistil, že budova bude sloužit jako muzeum, které připomene sklářskou historii oblasti. Vyjde na téměř 15 milionů korun s daní, dotace může pokrýt až 80 procent částky. Požádat o ni prý musí do konce března a součástí žádosti musí být i stavební povolení. Podle něj lidé už řeší detaily stavby, v územním plánu se však schvaluje funkce ploch.

Projekt se nezamlouvá ani Šuplerové. „Tady poteče hodně milionů, proto se to dělalo tak rychle. Je to tunel na peníze a jako zastupitelka se podepíšu pod to, že bude stavět firma Nema, která má veškeré obecní zakázky,“ upozornila.









Brno odbylo námitku. Soud proto zrušil část územního plánu týkající se Lužánek

Existenci garáží na povrchu připomínají mimo jiné tyto dvě rampy s půlkulatou...

Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil část brněnského územního plánu, která upravovala využití území za Lužánkami. Město se při pořizování nevypořádalo s podrobnými námitkami muže ze sousedství. Územní...

27. února 2026  11:02,  aktualizováno  15:43

