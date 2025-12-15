Lidé preferují jako vánoční stromky jedle, „pichláče“ už netáhnou, tvrdí pěstitel

Někdo dává přednost borovici vysoké až ke stropu, jiné rodině stačí malá jedlička. Tisíce vánočních stromků už čekají na zájemce. Jihočeští prodejci a pěstitelé tento rok nezdražovali, nebo jen mírně. Menší smrček vyjde i na 150 korun, vysoké jedle jdou do tisíců.
„Meziročně máme ceny skoro stejné, přidali jsme akorát u velkých stromů – od dvou metrů výše se to maličko zdražilo,“ řekl pěstitel Jiří Hanzl. Největší zájem je o kavkazské jedle, dále nabízejí smrky pichlavé a borovice.

„Borovice se drží tak nějak stejně. Lidé jsou na ně zvyklí a do jiných stromů nejdou. Ale ty pichláče ubývají,“ popsal Hanzl.

Stromky prodává přímo na plantáži v Nové Vsi u Sedla na Jindřichohradecku. Ceny počítá za metr. Za smrk a borovici začínají na 250 korunách, jedle se pohybují mezi 290 a 490 korunami za metr. Lidé mohou vejít na plantáž přímo mezi živé kusy. Stromek si nemusí hned kupovat, mají možnost si jej zamluvit a k uříznutí dojde později. Otevřeno mají denně od začátku prosince až do Štědrého dne, vždy od 9 do 17 hodin.

Na jaře mrzlo, stromky zdražily. Za jedli dá kupující přes tisícovku

Zájem o stromky se každoročně zvyšuje. Hanzl spatřuje důvod v tom, že lidé mohou vstoupit přímo mezi jehličnany a že při pěstování nepoužívají žádné chemikálie a obsekávají stromky ručně.

O pět až deset procent zdražil své vánoční stromky největší jihočeský pěstitel Martin Lang ze Žďáru na Písecku. Ty nejmenší do 150 centimetrů prodává od 350 korun, nejvyšší a nejkvalitnější jedle vyjdou na 1 200 korun. K zakoupení jsou v Českých Budějovicích, ale například i v Písku, Žďáru u Protivína a v Trhových Svinech.

„Prodáváme od 1. až do 23. prosince, ve Žďáře až do Štědrého dne. Největší zájem je zhruba uprostřed toho období, tedy mezi 7. a 15. prosincem,“ komentoval Lang. Počet stromků, které posílají na prodejní místa, se každoročně liší podle toho, jak plantáže dorůstají. Letos jich je kolem 12 tisíc.

Méně stromků, než kolik očekával, má letos k prodeji Pavel Burda, který provozuje lesní školky v Sepekově nedaleko Milevska na Písecku. Důvodem jsou silné mrazy z letošního jara, které poškodily jejich velkou část. Na přibližně osmi hektarech běžně mají výřez tři až pět tisíc kusů, letos jich je zhruba třetina.

„Asi pokryjeme to, co standardně u našich zákazníků na provozovně, ale prakticky nám vypadl velkoobchod,“ líčil Burda. Poškození stromků prý není fatální a v dalších letech by mělo být možné je dopěstovat a využít.

U stromků roste zájem o levnější kusy z prořezávek, lidé šetří stovky korun

Na cenách se ale tyto obtíže nepodepsaly, posunuly se maximálně o jednotky procent. Menší stromky prodává i za méně než pět stovek, největší deseti či dvanáctileté jedle kolem 2 500 korun. Ceny se snaží držet tak, aby byly pro zákazníka přijatelné.

Podle Burdových informací tak postupují i jeho kolegové ze Sdružení pěstitelů vánočních stromků a ceny spíše stagnují. Burda prodává od 5. prosince, skončí den před Štědrým dnem. Nejvíce má kavkazských jedlí, jež vydrží nejdéle svěží, zelené a téměř neopadávají. Menší zastoupení má smrk pichlavý, nejméně je borovice černé a smrku ztepilého.

„Klasický smrček je spíš už takový relikt, který chtějí starší zákazníci, kteří jsou na něj celý život zvyklí,“ mínil Burda. Borovice má podle něj problém v tom, že není tak tvarově pěkná.

Prodávají i městské lesy

Stromky ale neprodávají jen pěstitelé. Zakoupit je lidé mohou například u městských lesů v jihočeských městech. V Táboře mají tuto možnost ještě v úterý 16. prosince od 8 do 15 hodin. „Nabízíme smrky, borovice a jedle kavkazské. Ceny jsme nechávali stejné jako v loňském roce,“ sdělil jednatel Správy lesů města Tábora Pavel Novotný.

Borovici a smrk je možné zakoupit od 250 do 400 korun podle jakosti, jedle vyjde na pět set. Stromky jsou k dostání v sídle firmy U Čápova dvora nebo u hájenky Nechyba u Sezimova Ústí.

Stromky prodávají i v Prachaticích, a to až do soboty 20. prosince. Ve všední dny je prodejní doba od 8 do 16 hodin, o víkendu od 9 do 13 hodin. Stromky jsou k dostání v sídle městských lesů. „Prodáváme jen jedle. Ceny jsou 600 korun za kus, větvička stojí 50 korun,“ řekl Jan Pěsta, jednatel Městských lesů Prachatice. Za stejnou cenu prodávali jedle i loni.

Koupit si stromky, které vyrostly na krumlovských plantážích, budou mít lidé možnost od 19. do 22. prosince. Městské lesy je budou prodávat v areálu služeb města. V pátek začne prodej ve 14 hodin a potrvá do 16.30, v pondělí odstartuje o půl hodiny později. O víkendu budou stromky k dostání od 10 do 15 hodin. Ceny se budou odvíjet podle velikosti. Smrk vyjde na 100 nebo 200 korun, borovice bude stát 300 nebo 400 korun. Jedle nabízí za 400 či 600 korun.

Vánoční stromky mají v nabídce i obchodní domy. Například v hobbymarketu Bauhaus je možné pořídit kavkazské jedle od 379 do 4 590 korun v závislosti na výšce a kvalitě. Zákazníci navíc získají dárkový poukaz na další nákup v hodnotě 150 nebo 250 korun. Uplatnit jej mohou v lednu.

