Včelaři provozují stylový včelí domeček na levé straně u komunikace vedoucí na koupaliště v Borku u Českých Budějovic. V úterý oznámili policistům drzou krádež, kterou v noci na pondělí zachytila bezpečnostní kamera.
V půl čtvrté ráno přichází k domečku postava, neomylně zamíří k nástavkům včelích úlů naskládaných na sebe a snaží se je oddělit, aby je mohla odnést. To se zloději daří a odnáší je do tmy. Za chvíli se vrací zpět a bere další.
Zloděj bere chovatelům úly i se včelami. Škody jdou do statisíců
„Zda je chtěl prodat, nebo sám použít, nebo přiložit na oheň, to je otázkou. Mohl by to být i někdo z okolí, z Úsilného, Borku, Hrdějovic či Nemanic, zloděj však mohl na místo přijet i vozem,“ naznačil jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.
Pachatele dobře zachytila bezpečnostní kamera, má možnost se přihlásit policistům na lince 158 nebo přímo na oddělení v Hluboké nad Vltavou. „Kdo ho pozná a nechce být lhostejný k takovýmto skutkům, ať také kontaktuje policii,“ doplnil Matzner.