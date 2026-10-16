Hnutí ANO může v Pardubickém kraji po komunálních volbách přijít o vedení Pardubic a Chrudimi, přestože v obou městech získalo nejvíce hlasů. Zatímco v krajském městě a Chrudimi se rýsují koalice bez ANO, ve Svitavách a Ústí nad Orlicí potvrzují svou pozici místní sdružení. V čele měst stojí dlouhodobě a po letošních volbách mají ve vedení radnic pokračovat.
Pardubice míří k výměně vedení, ANO po 12 letech patrně půjde do opozice. Samotné volební vítězství mu nezaručilo podíl na vedení radnice. V opozici nejspíš bude také Žijeme Pardubice, které s hnutím tvořilo koalici.
Místo toho vzniká pětikoalice složená z ODS, STAN, lidovců a uskupení Progresivní Pardubice a Naše Pardubice. Teď se snaží najít shodu na společných programových prioritách, některé otázky, například změny v dopravě, ale zůstávají sporné. Další schůzky plánují na pondělí a úterý, kdy by podle lídra Našich Pardubic Filipa Sedláka mohli aktéři dospět do finále. Podobně reaguje i lídr Progresivních Pardubic Martin Slezák.
"Jednání skutečně pokračují, probíhají v pozitivní a partnerské atmosféře. Daří se nám nalézat programové kompromisy, které zohledňují různá východiska jednotlivých stran. Po víkendové přestávce bude jednání v příštím týdnu pokračovat, přičemž očekávám, že by v příštím týdnu mohlo dospět ke zdárnému konci," řekl Slezák. Vznikající koalice má 22 mandátů z 39.
V Chrudimi sice zvítězilo hnutí ANO stejně jako před čtyřmi lety, o koalici ale vyjednávají jiné strany. ODS, SNK - Evropští demokraté, Chrudim společně a Lidé z Chrudimi - Piráti a nezávislí by dohromady měli 14 z 27 zastupitelů. Starosta František Pilný (ANO), který město vede od roku 2018, tak po osmi letech ve funkci nejspíš skončí a ANO odejde do opozice. Podle serveru pce24.cz Pilný rozeslal před volbami e-mail zaměstnancům města, ať volí ANO, zpětně to hodnotí jako nevhodné.
Starostou Svitav zůstane David Šimek (Sdružení pro město Svitavy), který tak nastoupí do čtvrtého volebního období. Jeho vítězné sdružení se dohodlo na pokračování dosavadní koalice s ODS a nezávislými, uskupením 3PK - Pro prosperující Svitavy a KDU-ČSL. Koalice bude mít v šestadvacetičlenném zastupitelstvu 17 mandátů, zatímco ANO, které získalo stejně křesel jako vítězné sdružení, zůstane v opozici. Místostarosty budou Pavel Čížek (ODS a nezávislí) a Ditta Kukaňová (Sdružení pro město Svitavy). Ustavující zasedání zastupitelstva je naplánováno na 2. listopadu.
V Ústí nad Orlicí navázala koalice po volbách v roce 2022 na spolupráci z předchozího volebního období. Oušťáci se tehdy spojili s uskupením Ústí Žije, ODS a KDU-ČSL, to jim dalo 16 mandátů z 27. Vítězní Oušťáci, kteří letos vyhráli volby popáté za sebou, nyní pracují na nové dohodě. Jejich lídr Petr Hájek by měl znovu obhájit post starosty, v pondělí bude dohoda patrně na světě. Hájek nechtěl být konkrétnější. Lídr Ústí 2.0 a místostarosta Jiří Preclík řekl, že se subjekty shodnou na programu, řeší především gesce a místa v radě.