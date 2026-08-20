Ve Strakonicích dnes začíná 26. ročník mezinárodního dudáckého festivalu. Do neděle se na něm představí přes 60 souborů z Česka a dalších 18 zemí. Za doprovodu dudáků zazní folklor, rock, pop i středověká hudba. Dnes ve 20:00 zahájí přehlídku Mezinárodní dudácké kasací na strakonickém hradě.
Zvuky dud se ve Strakonicích ponesou na všech hradních nádvořích, v letním kině, Panské zahradě, ale také u pivovaru či u kostela svaté Markéty. Na dudy zahraje 21 zahraničních souborů z 18 zemí. Nebudou chybět Skotové, ale dorazí dudáci i z Řecka, Gruzie či Turecka. Kromě 22 českých dospělých souborů se představí také sedm dětských, sedm kapel se středověkou hudbou a osm rockových či popových.
Mezi hlavní lákadla patří festivalový průvod, který se v neděli ve 13:00 vydá od kulturního domu přes most Jana Palacha na hrad. Kvůli přestavbě se tentokrát vyhne Velkému náměstí. Hudebníci se také v neděli ve 14:30 pokusí o nový český rekord v co největším počtu hrajících dudáků na jednom pódiu.
Mezinárodní dudácký festival, který se koná každý sudý rok na konci srpna ve Strakonicích, patří mezi nejvýznamnější světové folklorní akce. Na každou přehlídku dorazí až 60.000 diváků. První ročník byl v roce 1967 u příležitosti 600. výročí založení města. Informace a program naleznou zájemci na webové stránce www.dudackyfestival.cz.