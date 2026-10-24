Ve Strakonicích se na povolební spolupráci dohodli všichni kromě vítěze voleb

Autor: ČTK
  13:38aktualizováno  13:38
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Naše Česko, Otevřené Strakonice, Společně (ODS, KDU-ČSL, STAN) a Jihočeši 2012 dnes ve Strakonicích podepsali memorandum o povolební spolupráci. Uskupení Strakonická veřejnost, které volby ve městě ziskem téměř 45 procent hlasů vyhrálo, nabídli účast na dalších jednáních o sestavení rady města. ČTK o tom informoval Michal Pelíšek, jeden čtyř zastupitelů zvolených za uskupení Naše Česko.

"Podpisem memoranda se všechny čtyři subjekty dohodly na společném postupu při dalších povolebních jednáních. Budou koordinovat své postoje, vystupovat jako jeden vyjednávací blok a po dobu platnosti memoranda nebudou samostatně vyjednávat o vytvoření alternativní koalice," uvedl Pelíšek.

Naše Česko skončilo ve volbách 9. a 10. října ve Strakonicích druhé, získalo přes 20 procent hlasů. Otevřené Strakonice z voleb odešly se třemi z 21 zastupitelů. Zbývající dva signatáři dnešního memoranda získali po dvou mandátech. Vítěz voleb obsadí v zastupitelstvu deset křesel. Do voleb ho vedl dlouholetý starosta města Břetislav Hrdlička. Před čtyřmi lety jeho uskupení volby ve městě také vyhrálo a mělo 14 zastupitelů. Loni Strakonickou veřejnost opustilo sedm zastupitelů a vytvořili nové hnutí Otevřené Strakonice. Tyto dva subjekty jsou v městské radě nyní.

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