Ve Strakonicích znovu kandiduje 18 z 21 zastupitelů, deset za jiná uskupení

V letošních říjnových komunálních volbách ve Strakonicích znovu kandiduje 18 z 21 současných zastupitelů. Deset z nich je na kandidátních listinách jiných uskupení než před čtyřmi lety. Vyplývá to údajů na webu volby.cz. V roce 2022 obsadila 14 křesel v zastupitelstvu Strakonická veřejnost. Loni v létě sedm zastupitelů Strakonickou veřejnost opustilo a založilo uskupení Otevřené Strakonice, dál ale spolupracovali ve vedení města.
Za Strakonickou Veřejnost znovu kandiduje například starosta Břetislav Hrdlička, obchodní ředitel strojírenské firmy Pavel Zach či ředitel městského kulturního střediska František Christelbauer. Otevřené Strakonice vedou místostarosta Jaroslav Horejš či Rudolf Oberfalcer mladší, místostarosta Rudolf Oberfalcer starší je na šestém místě kandidátky.
Tři zastupitelé zvolení za Společně pro Strakonice letos usilují o hlasy voličů za Naše Česko. Současný zastupitel a náměstek ředitele nemocnice Michal Pelíšek je dvojkou kandidátky, kterou vede zástupce ředitele školy Tomáš Dunovský. Jihočeši 2012, kteří před čtyřmi lety získali tři mandáty, jdou do voleb ve stejné sestavě a v čele stojí zastupitelé František Burda, Miroslava Zralá a Pavel Vondrys.
Kandidátku Společně ODS, KDU-ČSL a STAN vede do voleb obchodní ředitel Radek Chvosta, současný zastupitel a středoškolský učitel Miroslav Žitný a student právnické fakulty Václav Benedikt. O hlasy voličů se budou v říjnu ucházet také Lepší Strakonice se šesti kandidáty a Demokratická strana zelených se dvěma kandidáty.
Ve volbách v roce 2022 získala nejsilnější pozici Strakonická veřejnost, která obsadila 14 z 21 mandátů. Čtyři zastupitele měla koalice Spolu pro Strakonice a tři mandáty získali Jihočeši 2012. Největší změna se odehrála uvnitř Strakonické Veřejnosti. V červenci 2025 oznámilo sedm tehdejších zastupitelů odchod ze zastupitelského klubu a vznik nového uskupení Otevřené Strakonice.