Ve věku 76 let zemřel v Č. Budějovicích bývalý dlouholetý fotograf ČTK Sýbek

Ve věku 76 let zemřel dnes v Českých Budějovicích bývalý dlouholetý fotograf ČTK Jaroslav Sýbek. Ve zpravodajské agentuře pracoval 23 let nejprve v Praze a pak na jihu Čech. Letos v únoru utrpěl těžký úraz hlavy, s nímž do poslední chvíle bojoval. Sýbkovo úmrtí ČTK potvrdila jeho manželka.
"Když jsem začínal v polovině 90. let fotit, byl jsem naprosto unešený z toho, jak Jarda pracoval se světlem a umělým světlem. Vytvořil například nádherné černobílé reportáže Prahy," uvedl současný fotograf ČTK v Jihočeském kraji Václav Pancer.
Sýbek se narodil 1. listopadu 1949 v Praze. Absolvoval strojní průmyslovku se zaměřením na naftové motory. Byl zaměstnán jako konstruktér ve Výzkumném a vývojovém podniku Jawa. V roce 1973 nastoupil v Praze do ČTK jako fotograf. Po devíti letech se přesunul do Českých Budějovic, kde jako fotograf ČTK působil do roku 1996. Následně odešel do Mladé fronty Dnes a potom do Deníku, pro nějž ještě nedávno fotil.
"Po příchodu na jih Čech měl Jarda rád krajinářskou fotografii. Krásně uměl zachytit západy slunce a výlovy. Snad nikdy nevynechal výlov největšího rybníku Rožmberk, kde jsme spolu ještě loni v říjnu byli. Mimo focení bylo jeho životní vášní houbaření," uvedl Pancer.
Výjimečné bylo Sýbkovo neformální chování k lidem, které fotil, zásadně jim tykal a oslovoval je různými zdrobnělinami. "Radši fotím obyčejný lidi, ale fotil jsem i nějaké prezidenty, vzpomínám si třeba na Václava Havla po povodních v roce 2002 nebo Miloše Zemana. Kdysi ještě v ČTK jsem fotografoval při návštěvě Krumlova prince Charlese, který se loni stal anglickým králem. Mám ale větší radost, když v novinách vyjde třeba fotka kamaráda Lišáka, jak koupe psa v kašně, nebo ušáka Karla, který jako vždycky přinesl z lesa plný košík hub," uvedl Sýbek v březnu 2024 v rozhovoru pro Deník u příležitosti výstavy s názvem Jaroslav Sýbek: Půlstoletí fotoreportérem aneb Fotografoval jsem anglického krále.