Ve Vimperku na Prachaticku dnes začal hlavní program literárního festivalu Šumava Litera. Přehlídka vyvrcholí v sobotu 21. listopadu vyhlášením nejlepších knih o Šumavě vydané v loňském roce. Do letošního ročníku je přihlášeno 67 knih, z toho 48 v českém a 19 v německém jazyce. Přehled knih i letošních finalistů najdou zájemci na webu festivalu. Tam také mohou do pátku 20. listopadu hlasovat v ceně veřejnosti Šumavská ozvěna, informoval ČTK mluvčí vimperské radnice Milan Brabec.
"Tématem letošního ročníku je Hudba na Šumavě a v Bavorském lese. Šumava Litera tak navazuje na Bavorskou zemskou výstavu Musik in Bayern, která se konala v partnerském městě Vimperka Freyungu," uvedl ředitel festivalu Tomáš Jiřička. Program zahájil koncert Šumava Johanna Petera, věnovaný hudebnímu odkazu šumavského regionu. V úterý bude na programu dokumentární film Kozák s besedou s tvůrci. Návštěvníky čekají také přednášky o šumavských muzikantech, lidové hudbě i historii regionu nebo tradiční cyklus Šumava zblízka i zdaleka.
V pátek 20. listopadu se uskuteční tradiční Šumavské literární setkání, které propojí spolky, organizace a jednotlivce aktivní v přeshraniční spolupráci. Festival vyvrcholí v sobotu 21. listopadu předvánočním knižním trhem a festivalovým přednáškovým maratonem. Večer pak budou v Městské kulturním středisku Vimperk uděleny literární ceny. Součástí večera bude také hudební doprovod a tlumočení programu pro zahraniční hosty.
Šumava Litera se tradičně vydává i do jiných měst a do zahraničí. Letos se v rámci prezentace Česko-německého fondu budoucnosti podívala i na Frankfurtský knižní veletrh, jehož čestným hostem byla Česká republika.