Ve volbách do Senátu ve strakonickém obvodu budou lidé vybírat ze tří kandidátů

V podzimních volbách do Senátu ve strakonickém obvodu budou lidé vybírat ze tří kandidátů. Je to výrazně méně než před šesti lety, kdy o pozici v horní komoře Parlamentu ČR usilovalo 11 uchazečů. Mandát obhajuje ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala. Kandidáti museli dnes nejpozději do 16:00 podat žádost na pověřený úřad. ČTK o počtu uchazečů řekla mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková.
Zatímco před čtyřmi lety Fiala kandidoval za ODS, při obhajobě kandiduje za hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby. Letos se proti němu postaví Jana Hrdinová ze Sudoměře u Písku. Členka KDU-ČSL se věnuje šití historických krojů. Třetím kandidátem je starosta Albrechtic nad Vltavou Miroslav Ušatý, kterého nominovalo uskupení s názvem Váš hlas pro zájmy Prácheňska a ochranu české koruny, ekonomiky a hotovosti v ústavě. Ušatý, jenž před šesti lety kandidoval za Trikoloru, je zástupcem Svobodných. "Věříme tomu, že bychom mohli uspět, když budeme mít jediného zástupce vládní koalice. I když si uvědomujeme, že současný senátor a ředitel strakonické nemocnice je velmi silný soupeř," řekl ČTK předseda Svobodných Libor Vondráček.
Před šesti lety na Strakonicku usilovalo o mandát senátora 11 kandidátů. Do druhého kola postoupil Fiala se starostou Radomyšle Lubošem Peterkou (KDU-ČSL). O vítězi rozhodlo pouhých 45 hlasů. Ředitele strakonické nemocnice Fialu volilo 8238 lidí, Peterka získal 8193 hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo 15 procent voličů, v prvním hlasovalo 39,49 procenta.
První kolo voleb do horní komory parlamentu se uskuteční 9. a 10. října. Pokud některý kandidát nezíská více než 50 procent hlasů, uskuteční se o týden později druhé kolo.
Známí kandidáti pro strakonický obvod v senátních volbách:
název navrhujícího seskupení jméno a příjmení kandidáta 2026, profese jméno a příjmení kandidáta 2020, profese
ČSSD - Karel Kratochvíle, senátor
ODS - Tomáš Fiala, ředitel nemocnice
ANO - Petr Kalina, starosta obce Dobev
KSČM - Pavel Štětina, lesník
KDU-ČSL Jana Hrdinová, krejčová Luboš Peterka, starosta Radomyšle
Piráti - Michal Horák, IT inženýr
Nezávislý kandidát - Petra Kurschová, oděvní návrhářka
Nezávislý kandidát - Miroslav Šobr, úředník
PÍSEK SOBĚ - sdružení nezávislých kandidátů - Marek Anděl,ředitel muzea Elektrárny královského města Písku
STAN - Ivana Zelenková, starostka Čejetic
Váš hlas pro zájmy Prácheňska a ochranu české koruny, ekonomiky a hotovosti v ústavě Miroslav Ušatý, starosta Albrechtic nad Vltavou -
Trikolóra - Miroslav Ušatý, starosta Albrechtic nad Vltavou
Naše Česko Tomáš Fiala, senátor -