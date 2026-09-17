Ve volbách v Táboře kandiduje za ANO bývalá starostka za ODS Randová

V obecních volbách v Táboře se chce na podzim vrátit do komunální politiky bývalá starostka města Hana Randová. Povede kandidátní listinu hnutí ANO. Starostkou Tábora byla v letech 2006 až 2010 za ODS. Ve městě letos kandiduje osm politických subjektů, o jeden méně než před čtyřmi roky. Vyplývá to z informací na webu Českého statistického úřadu.
Randová vede kandidátku ANO, i když není členkou hnutí. Podobně na tom je většina kandidátů ANO v Táboře. Členy hnutí jsou pouze dva z 27 lidí na kandidátní listině. Na ní naopak chybí Miroslav Ryba, jenž vedl ANO do komunálních voleb před čtyřmi roky a v končícím volebním období byl opozičním zastupitelem.
V roce 2022 komunální volby v Táboře vyhrálo hnutí Tábor 2020, získalo devět mandátů. Druhé ANO mělo osm mandátů a třetí kandidátka Společně-ODS a TOP 09 získala čtyři zastupitele, stejně jako Šance pro Tábor (ČSSD, KSČM, SPD). Dva zastupitele získali Piráti. Koalici vytvořili Tábor 2020, Společně pro Tábor a Piráti. Dohromady měla 15 z 27 zastupitelů.
Tábor 2020 povede i letos do voleb současný starosta Štěpán Pavlík, jenž je ve funkci od roku 2018. Na kandidátní listině hnutí je také místostarosta Radoslav Kacerovský.
Obdobu koalice Spolu vytvořilo uskupení Společně pro Tábor. Tvoří ji zástupci ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Lídrem kandidátní listiny je občanský demokrat Stanislav Kotrčka. V Táboře bude kandidovat také hnutí Naše Česko, které založil jihočeský hejtman Martin Kuba. Lídrem kandidátní listiny v Táboře bude jednatel městské společnosti Bytes Ondřej Semerák.