Ve Vyšším Brodě se představí divadelní projekt V.O.S.A. Theatre – Mezi světy

Ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku se představí divadelní projekt V.O.S.A. Theatre – Mezi světy. Uskuteční se od 4. do 6. srpna. Projekt kombinuje propojení nového cirkusu, akrobacie, světelných efektů a vizuálního příběhu pod širým nebem. ČTK to řekli zástupci vedení města.
"Jedná se o jednu z nejočekávanějších kulturních událostí roku. Spojuje špičkové umění, moderní nový cirkus i jedinečné prostředí klášterní zahrady. Právě podobné projekty chceme do našeho města přivážet, protože přitahují návštěvníky z celé republiky a současně přinášejí mimořádný zážitek i našim obyvatelům. Proto jsme letos připravili hned tři představení," řekl vedoucí odboru kultury města Vyšší Brod Michal Rolčík.
Program je pro děti i dospělé, nabízí zhruba hodinový program, který propojí divadlo, akrobacii, velkoformátové loutky, živý oheň a modely planet Sluneční soustavy. Návštěvníci se už od 19:00 budou moci procházet mezi planetami nebo navštívit pop-up planetárium. Samotné představení začne ve 21:00 a hlavním bodem show bude speciální akrobatický jeřáb.
"Chceme, aby Vyšší Brod byl městem, kam lidé přijíždějí nejen za historií a krásnou přírodou, ale také za kvalitní kulturou. Máme radost, že se V.O.S.A. Theatre vrací už potřetí a že se z této akce stala tradice. Věříme, že letošní ročník opět přinese nezapomenutelné zážitky dětem i dospělým a potvrdí, že i menší město může pořádat kulturní akce evropské úrovně," říká místostarosta Jaroslav Marek.