V historické bilanci ve 13 soutěžních zápasech Táborsko nikdy neporazilo České Budějovice po základní hrací době. Poslední střetnutí nastalo loni na podzim v poháru, kde po remíze po 90 minutách Táborští rozhodli o postupu v prodloužení. Naopak Dynamo před rokem a čtvrt lépe zvládlo dvojzápas v baráži o první ligu.
Teď jsou karty rozdané jinak. Favoritem je Táborsko, které vede neúplnou tabulku. Budějovičtí se sice po velkých letních změnách zvedají, ale uhráli v osmi kolech o deset bodů méně a jsou až dvanáctí.
Derby bude zajímavé pro řadu hráčů, kteří mají minulost spojenou s týmem soupeře. V Dynamu je to Mamadou Kone nebo Pavel Osmančík, v Táboře to platí pro Pavla Nováka, Lukáše Havla, Jakuba Horu, Lukáše Matějku nebo Michala Řezáče s Matoušem Niklem.
„Derby dávají význam spíš média. My se připravujeme stejně jako na každý zápas,“ shrnul táborský kouč Radek Kronďák.