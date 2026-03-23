Velikonoce na jihu Čech doprovodí jarmarky, veselice či průvody s hrkačkami

Velikonoční svátky na jihu Čech nabídnou tradiční jarmarky, ukázky lidových řemesel, sváteční dobroty, ale také průvody s klapáním hrkaček. V Hluboké nad Vltavou budou opět obří kraslice a zábavní akce pro celou rodinu nabídnou také zoologické zahrady, informovala novináře Jana Píchová z Jihočeské centrály cestovního ruchu.
Jarní atmosféru přinesou velikonoční trhy napříč regionem. Od 26. do 28. března zaplní českobudějovické náměstí Přemysla Otakara II. jarní trhy, v sobotu chystají velikonoční jarmark v Táboře a v Jindřichově Hradci. Tam ho doplní také Velikonoční veselice v minoritském klášteře a průvod s Kraslicovníkem a hrkačkami. Další velikonoční trhy se uskuteční také od 2. do 6. dubna v Českém Krumlově a od 3. do 5. dubna v Blatné na Strakonicku. "Návštěvníky čeká program pro celou rodinu, ukázky lidových řemesel, velikonoční dobroty a jarní dekorace," uvedla Píchová.
Tradiční zvyky připomene také velikonoční hrkání v Českých Budějovicích. Stará tradice od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty nahrazuje kostelní zvony, které v té době podle tradice odlétají do Říma. Velikonoční čas doplní také pouť v Dobré Vodě u Českých Budějovic, která vedle duchovního rozměru svátků nabídne i světskou zábavu pro návštěvníky všech generací.
Velikonoce v Zoo Hluboká nad Vltavou od 3. do 5. dubna nabídnou program plný her, tvoření a setkání se zvířaty. Dobrodružství čeká o Velikonocích i návštěvníky Safari v Borovanech. V Hluboké nad Vltavou se od 3. dubna do 3. května otevře oblíbená stezka za obřími kraslicemi. Děti i dospělé potěší také Velikonoční pohádková kovárna v Selibově na Písecku, kde se mohou zapojit do tvoření, her i divadelních aktivit. Zdobení kraslic a další ukázky rukodělné výroby nabídnou Velikonoční dny řemesel v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích od 27. března do 4. dubna.
Velikonoce v jižních Čechách nabídnou v restauracích také tradiční velikonoční speciality, regionální produkty i jarní gastronomii, která neodmyslitelně patří k tomuto období. Nebude chybět například velikonoční nádivka, kopřivová polévka, pečené jidáše, beránek nebo mazanec a zelené pivo. Tipy na velikonoční akce naleznou zájemci na webu www.jiznicechy.cz.