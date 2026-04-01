Velikonoce v Třeboni nabídnou tradiční řemesla, divadlo i dětské prohlídky zámku

Třeboň ožije na Bílou sobotu oslavami velikonočních svátků. Nabídnou tradiční řemesla, folklor, divadlo i dětské prohlídky zámku. Velikonoční trh na Masarykově náměstí doplní vystoupení koledníků, muzikantů na chůdách či dudácká muzika, informovalo dnes v tiskové zprávě třeboňské turistické a informační centrum.
Na Masarykově náměstí bude v sobotu od 09:00 do 17:00 velikonoční trh s nabídkou řemeslných výrobků, regionálních produktů, dekorací a občerstvení. Návštěvníci se mohou těšit také na vystoupení velikonočních koledníků a muzikantů na chůdách, kteří během dne několikrát projdou náměstím. Program doprovodí Malá dudácká ženská muzika s pásmem lidových písní z jižních Čech.
Ve foyer Divadla J. K. Tyla se od 10:00 budou moci zájemci zapojit do tvořivého workshopu z vrbového proutí s ukázkou tradičního košíkářského řemesla. Od 15:00 bude v loutkovém sále uvedena velikonoční pohádka Naše krásná zahrádka v podání Spolku třeboňského loutkového divadla. Galerie buddhistického umění Na Kopečku od 17:00 hodin pořádá Velikonoční zvukovou lázeň.
Do oslav se zapojí také Zámek Třeboň speciálními komentovanými prohlídkami s názvem Velikonoční návštěva u paní kněžny. Dětským návštěvníkům přiblíží sváteční tradice šlechtického sídla i atmosféru jarních svátků v historickém prostředí. Zároveň budou mít zájemci jednu z posledních možností navštívit zámeckou květinovou výstavu Amaryllis a klobouky.