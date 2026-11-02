Veřejnoprávní média přišla v Českých Budějovicích podpořit tisícovka lidí

Přibližně 1000 lidí dnes vpodvečer protestovalo v Českých Budějovicích proti vládnímu záměru na změnu financování veřejnoprávních médií. Velkou část účastníků tvořili studenti, kteří na akci na Piaristickém náměstí dorazili v průvodu z Jihočeské univerzity. Shromáždění na podporu stabilního, předvídatelného a politicky nezávislého financování médií veřejné služby pořádal spolek Milion chvilek.
Na pódiu na Piaristickém náměstí vystoupilo několik řečníků. Byl mezi nimi bývalý senátor a ředitel Jihočeského divadla Jiří Šesták, podle kterého dnešní protesty mohou změnit vládní záměr na transformaci veřejnoprávních médií. "Samozřejmě z politických důvodů asi teď vláda neřekne, že udělala chybu. To by byla politická sebevražda. Ale může to otevřít debatu, že se v ní vrátíme trošku na začátek a že se začne diskutovat, jak zajistit financování veřejnoprávních médií," uvedl Šesták.
Vládní návrh počítá se zrušením televizních a rozhlasových poplatků a převedením financování veřejnoprávních médií pod stát. Obě veřejnoprávní média by navíc měla méně peněz. Sněmovna předlohu v sobotu 24. října přes odpor opozice poslala do dalšího kola projednávání. Na program ji vládní koalice zařadila nečekaně a prosadila, že se o ní bude hlasovat ve 4:36 ráno.
Právě čas 4:36 byl dnes na mnoha transparentech, které protestující na Piaristické náměstí přinesli. Velká část účastníků měla na hlavě papírovou čepici, kterou nosí postava Večerníčka, což je jeden ze symbolů České televize.
Milion chvilek připravuje v Českých Budějovicích další protestní akce. "Dá se očekávat, že další bude ve svátek 17. listopadu," uvedl za spolek Miroslav Velík.