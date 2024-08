Veselí postrádá byty, na kraji města však plánují další obchody

Velký nákupní park s několika obchody vznikne na poli ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku. Postaví ho jižně od města nedaleko od hypermarketu Tesco při Budějovické silnici. Místo je bezpečně vzdálené od záplavového území řeky Lužnice. Město pro záměr prodalo investorovi některé pozemky, další potřebné vykoupil od soukromníků.

Areál spotřebuje dva a půl hektaru orné půdy chráněné zemědělským půdním fondem (ZPF). Ačkoliv radní záměr podporují, zastupitelé při červnovém hlasování o převodu pozemků na investora v ceně 1 700 korun za čtvereční metr nebyli jednotní. Podle zápisu ze schůze si město vymínilo zpětné předkupní právo, pokud investor nepostaví areál do pěti let.

„Neměli jsme dost informací, co zde vyroste za obchodní zónu. O lokalitu poblíž dálnice D3 se už dříve zajímalo víc developerů a pokaždé jsme se mohli s jejich představou podrobně seznámit. Teď to bylo jinak. Domníváme se, že města a obce mají právo záměry posuzovat předem do hloubky a také budoucí projekty ovlivňovat. Třeba ve smyslu, jaký to bude mít přínos obyvatelům,“ míní zastupitel Petr Hynek (Nestraníci pro Veselí nad Lužnicí), který převod odmítal.

Své plány stavebník odkryl až v těchto dnech. Oznámil na úřední desce kraje popis záměru, který bude podroben takzvanému zjišťovacímu řízení a připomínkám veřejnosti či institucí. Z něho vyplývá, že dominantní stavbou v areálu bude prodejna Kaufland.

„Kaufland tady určitě chceme, se stavbou souhlasíme. Je v souladu s územním plánem,“ vyjádřil se k řízení místostarosta města Ladislav Sýkora (ANO 2011).

Součástí takzvaného retail parku bude nejen tato prodejna, ale i dalších šest obchodů, parkoviště pro 288 aut, zpevněné plochy, osvětlení a desítky stromů. Stavbu s dokončením v příštím roce chce stavět společnost Apex Development.

V záměru podrobně popisuje, že na louce u Teska budou obyvatelům k dispozici třeba prodejny oděvů, drogerie nebo elektro. Park doplní 85 vzrostlých stromů a 1 265 keřů. „Bude to opravdu mohutný zelený park,“ tvrdí zástupce projektanta Radek Ševčík ze společnosti Mane Engineering.

Na rozdíl od jiných podobných staveb projekt nepočítá s fotovoltaikou ani s vegetačními střechami či stěnami. V dokumentu navíc znalec přiznává, že určitý problém bude místní kumulace dopravy a hluku. Denně se v místě má otočit více než pět tisíc osobních aut zákazníků a 72 nákladních aut zásobování.

V Lišově už vše funguje

Podobně jako v jiných jihočeských městech se u záměru řeší otázka, zda je nová komerční zóna ve městě nutná. Ve Veselí s šesti a půl tisíci obyvateli mají kromě Teska a menších prodejen ještě supermarkety jako Flop Top nebo Penny Market.

Protože část katastru leží v aktivní záplavové zóně, platí v této oblasti nouze o stavební pozemky. K návrhu strategického plánu pro budoucí období se proto vyjadřovali i jeho obyvatelé. Podle většiny z nich chybí městu nejvíc bytové domy, hlavně pro mladé rodiny. „Ve městě je široké spektrum komerčních služeb včetně obchodů,“ konstatovala před pěti lety sama radnice v plánu rozvoje sestaveném na roky 2020 až 2024.

Podle analýzy města je zároveň nejslabší částí rozvoje bytová výstavba, kterou se chystá podpořit v lokalitách Na Chmelnici nebo Pod Vodojemem. Individuální rodinné domy mají vzniknout v prvně jmenovaném prostoru, kde město aktuálně nabízí 26 stavebních parcel o velikosti až tisíc čtverečních metrů. Prodávat je bude v tomto měsíci až v září formou aukce. Při vyvolávací, tedy základní ceně, určí cenu 3 280 korun za čtvereční metr, což je více než dvojnásobek oproti pozemkům Kauflandu.

Veselím nad Lužnicí prošla v srpnu 2002 ničivá povodeň, kterou způsobily rozvodněné řeky Lužnice a Nežárka a do nich ústící potoky včetně rozlitých vodních nádrží po těžbě štěrkopísků. Evakuováno muselo být dvě stě lidí, některé domy se zřítily. Další povodně škodily podle kroniky města v letech 2006, 2009, 2010 a 2013.

Obchodní zóny a retail parky v Jihočeském kraji přibývají i nadále. Na konci srpna byl otevřen areál na okraji Lišova na Českobudějovicku, kde funguje supermarket, drogerie, tabák a rychlé občerstvení.

Konkrétní plány už existují na obchodní park v Třeboni na příjezdu od Českých Budějovic. Výstavba podobných areálů je v plánu i u Hodějovic na okraji krajského města, další pak v Roudném také u Budějovic, v Křemži na Krumlovsku nebo ve Vimperku na Prachaticku.