Soutěž Vesnice roku měla být oslavou obcí. Její prestiž ale pomalu upadá. Letos se v jižních Čechách přihlásilo jen jedenáct obcí. Zvítězily Čestice na Strakonicku.

Pro malé vesnice totiž účast navzdory odměnám může znamenat hlavně velkou finanční a organizační zátěž. A větší celky ztrácí vnitřní pospolitost, kterou by mohly odprezentovat. Přesto se účastníci minulých ročníků odkazují právě na vnitřní semknutost obce.

Celostátní soutěž chce podporovat rozvoj venkova a motivovat k aktivnímu zvelebování svého domova. Nejde jen o uklizenou náves. Komise hodnotí například společenský život, péči o ekologii, práci s dětmi a mládeží, podnikání, infrastrukturu a udržitelnost. A v daných kategoriích pak může udělit dílčí ocenění.

Například vítěz Zlaté stuhy v krajském kole soutěže získává letos finanční odměnu 1,25 milionu korun. Částka se ale může každý rok měnit. Různá je také podpora od jednotlivých krajů. Ty si je totiž stanoví samy. Jak uvedl mluvčí jihočeského hejtmanství David Hocke, o konečné výši letošních příspěvků se bude teprve jednat v radě kraje na konci června.

Samotná výhra pak v rozpočtu obce funguje jako dotace. To znamená, že existují pravidla, jak s částkou naložit. Obec z nich může financovat jen takový projekt, který bude určený pro veřejnost, je volně a zdarma přístupný a nesmí sloužit k ekonomickému zisku. Součástí je také vlastní spolupodíl, a to ve výši minimálně 15 procent. Většinou si tak vítězové pořizují například hřiště, sportovně-kulturní zázemí a podobné prostory.

Vacov na Prachaticku se loni účastnil poprvé. Vyhrál jak v kraji, tak i v celostátním finále. „V krajském kole jsme získali 1,25 milionu korun, s tím jsme nepočítali. A v celostátním kole, se kterým jsme ale vůbec nepočítali, jsme pak dostali 1,6 milionu,“ říká starosta František Čtvrtník.

Zde se rozhodli po jednání s českobudějovickým biskupstvím vybudovat multifunkční hřiště, o kterém se už dlouhodobě diskutuje. „Potřebujeme pozemek, a pokud se to povede, tak bychom rádi postavili hřiště pro školu, hasiče a samozřejmě pro veřejnost,“ vysvětlil.

Ale protože náklady budou ještě vyšší než obě přislíbené dotace, musí se Vacov poohlédnout ještě jinde. „Nebude to stačit, proto musíme požádat sportovní agenturu a rádi bychom také nějakou spoluúčast kraje. Uvidíme, jak to dopadne,“ říká Čtvrtník.

Vacovští jako vítězové loni v létě také organizovali slavnostní předávání cen krajského kola. Akce stála 600 tisíc korun, kraj přispěl částkou 200 tisíc. „Dalo to spoustu práce, přípravy, množství lidí, a dodnes je vidět, jak tím Vacov žije,“ mluví o titulu starosta.

Přehled

udělovaných stuh Zlatá – krajský vítěz

Bílá – za práci s mládeží

Modrá – za společenský život

Oranžová – za spolupráci obce a zemědělského subjektu

Zelená – za péči o zeleň, krajinu, veřejná prostranství a životní prostředí

Fialová – za inovativní obec

„Neskutečně to Vacov propojilo, ty vynaložené peníze na tom nejsou to nejdůležitější. Ukázalo to pospolitost vesnice. A já bych to ze srdce doporučil a moc bych to všem přál poznat, jaký je to pocit, když získáte ocenění,“ uzavřel Čtvrtník.

V Albrechticích nad Vltavou se za výhru pustili do budování hasičského hřiště pro požární sport, které se stane součástí většího komplexu za 10 milionů korun. „Není to jen o rozpočtu, ale o tom, jak to má ta ves nastavené, jak dýchá,“ říká starosta obce na Písecku Miroslav Ušatý.

Albrechtice získaly titul Vesnice roku v roce 2022 a Ušatý působil další roky jako místopředseda a předseda hodnoticích komisí. Domácí totiž mají daný čas, po který musí dopředu připravit program a svou vesnici komisi představit.

27. května 2024

„Nejde ukázat všechno. A pak rozhodují doslova maličkosti,“ připomíná starosta. „A nezáleží ani na velikosti. Doudleby, které zvítězily v roce 2023, jsou malá obec. Vacov má naopak 1 500 obyvatel,“ porovnal.

Boršov nad Vltavou si odnesl ocenění Oranžová stuha za spolupráci se zemědělci v roce 2019. Za odměnu pořídil hřiště u školy. Jak soudí starosta Jan Zeman, obec s dvěma tisíci obyvateli už je na tuto soutěž příliš velká. „Je to pro malé obce. I tím, že jsme nedaleko krajského města, už tady chybí soudržnost. Život se zde hodně rychle mění, vše je rychlejší,“ popsal.