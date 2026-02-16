Rakouské větrníky nechceme, bouří se část lidí z Pohoří na Šumavě i vědci

Antonín Pelíšek, jaj
  13:52
Mohutný větrný park zamýšlí rakouský investor nedaleko hranice s Českem. Podle záměru půjde o 19 stožárů podél území, jež sousedí s katastry obce Pohorská Ves na Novohradsku. Stožáry s turbínami mají být vysoké 285 metrů. Projekt odmítá petice iniciovaná hlavně z české strany.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
6 fotografií

Ačkoliv obyvatelé kolem hornorakouského Sandlu, na jehož katastrech má elektrárna stát, o projektu vědí už půl roku, na české straně se o něm začalo diskutovat nedávno. Ministerstvo životního prostředí se jím zabývá od loňského prosince. Zvažuje, zda bude při posuzování vlivu na životní prostředí EIA požadovat součinnost s rakouskými úřady.

Právě kolem vlivu na krajinu se rozjely české protesty. Petici už podepsalo přes 650 lidí, mezi nimi i vědci z Jihočeské univerzity (JU) či ornitologové. Projekt je dle nich v rozporu s rakouskou směrnicí k větrným energetickým parkům, která vylučuje takové stavby v červených zónách. Ty označují území s chráněnou faunou a flórou.

„Novohradské hory jsou mimořádně cennou přírodní oblastí. Je naší povinností tuto kvalitu uchovat pro příští generace,“ uvedl například jeden z petentů biolog a bývalý rektor JU Libor Grubhoffer.

Ilustrační snímek
Mapka ukazuje rozmístění větrníků podél hranice.
Pohoří na Šumavě - nové zvlášť chráněné území se rozkládá u hranic s Rakouskem v katastru obce Pohorská Ves.
Příjezd do Pohoří na Šumavě
6 fotografií

Podle projektu společnosti Windenergie Sandl budou stožáry s turbínami vzdálené jen asi tři kilometry od osady Pohoří na Šumavě. Nejbližší bude stát 100 metrů od hranic. Celý větrný park má mít výkon 137 MW.

„Dověděli jsme se o tom poměrně pozdě, až když záměr zjistil advokát žijící v Pohoří na Šumavě. Hned jsme zaslali na ministerstvo životního prostředí stanovisko našich zastupitelů, že elektrárnu odmítáme. Narušovala by naši krajinu a poškozovala životní prostředí,“ uvedl Jiří Křiklava, starosta Pohorské Vsi, pod niž spadá Pohoří na Šumavě.

Podobné námitky mají i odborníci a lidé podepsaní pod peticí. Podle znalce Novohradska a spisovatele Jindřicha Špinara by větrná elektrárna nenávratně zničila poslední průmyslovým turismem nezasažený kout jihočeského příhraničí.

„Máme tu ptačí oblast, kde žijí vzácní živočichové. Větrníky vydávají nepříjemné zvuky od chvění. Každý stožár musí mít silný základ. Dohromady na to padnou tři miliony krychlových metrů betonu,“ vypočítává Špinar.

Větrnou elektrárnu lidé u Rožmberku odmítají, neslyší ani na kompenzace

Podle průzkumu nesouhlasí s větrným parkem asi šestina Rakušanů žijících v regionu Sandl. Většina ho podporuje. Tento poznatek má z besed Bernhard Riepl, učitel jazyků pocházející z této rakouské obce žijící v Kaplici. Jeho spolek Slunce a svoboda prosazuje také jiné zdroje energie, než jsou jaderné reaktory.

„I v Rakousku jsou na to rozdílné názory, ale nedivím se většině, že větrné elektrárny prosazuje. Tito lidé mají pocit, že takový příklad může změnit železnou víru v Česku, že bez atomu to prostě nejde,“ řekl Riepl.

Podle něj jsou negativní dopady větrníků na přírodu rozhodně menší než třeba stavby dálnic. Námitky respektuje, protože ukazují posun debat od minulých hraničních blokád kvůli stavbě jaderné elektrárny až po současné otázky, zda vyrábět čistou energii z větru.

Kraj má potenciál na 90 větrných elektráren, kvůli odporu lidí zatím nestojí žádná

Majitel lesa, kde má park vyrůst, oslovil radu města s projektem v roce 2022. Podle starosty Sandlu Gerharda Neunteufela jednomyslně odsouhlasili povolení zahájit proces posouzení vlivů na životní prostředí.

Zároveň však podotkl, že toto posouzení nemá na starosti město. „Jsme přesvědčení, že každá příležitost ke stabilizaci klimatu by měla být využitá. Jinak nebudou v budoucnu existovat rostlinné a živočišné druhy, které nyní chráníme. Dlužíme to budoucím generacím,“ zdůvodnil Neunteufel. Sám prý v minulosti vyrazil k hranicím, aby upozornil na trvající dopady jaderné energie.

Park chce vybudovat firma Windenergie Sandl. Mluvčí Viktoria Feichtinger uvedla, že obavy lidí berou vážně a ochrana krajiny, rostlin a zvířat je klíčová při plánování od samého začátku.

Dolní Dvořiště odmítá miliony za větrníky, poblíž v Rakousku se normálně točí

„Několik let jsme prováděli rozsáhlé studie s využitím terénních pozorování a také dat ze sledování označených zvířat. Tato zjištění neustále ovlivňovala návrh projektu. Transparentnost a dialog jsou pro nás velmi důležité, a to i přes hranice, a jsme vždy otevření poskytování informací a řešení problémů na základě faktů,“ ujistila. Pokud získají všechna potřebná povolení, stavbu chtějí dokončit kolem roku 2029.

Okolí Sandlu patří v Horním Rakousku k těm největrnějším a výroba větrné energie je proto v této oblasti nejefektivnější. To snižuje potřebu rozvíjet další lokality jinde. Park má zvládnout generovat přes 325 GWh elektřiny za rok.

„Vytvořit stejné množství energie pomocí fotovoltaiky by vyžadovalo plochu o rozměru kolem 510 fotbalových hřišť, zatímco větrný park potřebuje ani ne pět procent rozlohy,“ dodala Feichtinger. Lokalita umožní udržet až dvoukilometrovou vzdálenost od obydlených oblastí, zatímco zákony povolují už jen poloviční.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Hokejový obránce Jan Rutta si pohrává s kotoučem.

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody, které vlastně nikam nevedou. Dlouho se o jejich původu jen spekulovalo, teď ale díky pátrání místních...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Karel Vejmelka na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

Pražské metro pod lupou: Které vlaky tu jezdily, které skončily ve šrotu a co přijde dál

Celodenní vystavení souprav na zhlaví Depa Kačerov u příležitosti 50. výročí...

Po kolejích pražského metra se postupně prohánělo už pět různých typů souprav, ten poslední začal jezdit už před více než čtvrt stoletím. Do podzemí se však podívaly jen čtyři z nich. Dnes cestující...

Přerov přebuduje frekventovanou křižovatku v Předmostí, stát to bude 18 milionů

ilustrační snímek

Přerov se chce ve druhé polovině letošního roku pustit do přestavby frekventované křižovatky ve své největší místní části v Předmostí. Na jejím místě vznikne...

16. února 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Hokejový obránce Jan Rutta si pohrává s kotoučem.

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

16. února 2026  14:15

Už nejsem hranatej, jsem kulatej. Lidi bavil falešný Turek, podobnost překvapila

Jan Hábl jako Filip Turek při setkání v Novém Městě nad Metují (15. února 2026)

Falešný Filip Turek vystoupil v neděli na demonstraci za prezidenta v Novém Městě nad Metují. Za politika se převlékl komeniolog a profesor etické výchovy Jan Hábl. Při svém vystoupení připomněl,...

16. února 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

Přestavba paláce na byty se zpozdí. Komplikuje ji i nález středověké studny

Hauenschildův palác v Olomouci chce magistrát rekonstruovat na byty.

V renesančním Hauenschildově paláci na Dolním náměstí v Olomouci do roku 2024 sídlily místní neziskové organizace. Následně se magistrát rozhodl budovu přestavět na bytový dům, ve kterém vznikne 19...

16. února 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Alpské lyžování na zimní olympiádě 2026: Na start se chystají ještě Dubovská a Sommerová

Olympijský sjezd žen v Cortině doprovází nádherné počasí.

Alpské lyžování patří tradičně k nejsledovanějším disciplínám zimních olympijských her a nejinak je tomu i na ZOH 2026. Fanoušci se mohou těšit na souboje největších hvězd současnosti i české...

16. února 2026  14:06

Olomoucké muzeum otevře výstavu připomínající křehkost domova v čase války

ilustrační snímek

Vlastivědné muzeum v Olomouci otevře ve středu výstavu připomínající křehkost domova v čase války. Expozice s názvem Křehký domov je projektem českého VR...

16. února 2026  12:16,  aktualizováno  12:16

Parkouristka Měrková debutuje na ZOH. Ve freestyle lyžování využije zkušenosti z překážek

Adéla Měrková

Česká reprezentantka Adéla Měrková nastoupí na ZOH 2026 v Miláně a Cortině ve freestyle lyžování. Čtyřiadvacetiletá sportovkyně patří k netradičním členům výpravy. Vedle zimní akrobacie totiž...

16. února 2026

Rakouské větrníky nechceme, bouří se část lidí z Pohoří na Šumavě i vědci

Ilustrační snímek

Mohutný větrný park zamýšlí rakouský investor nedaleko hranice s Českem. Podle záměru půjde o 19 stožárů podél území, jež sousedí s katastry obce Pohorská Ves na Novohradsku. Stožáry s turbínami mají...

16. února 2026  13:52

Ústí se po letech zbaví díry v centru, podoba nové stavby zatím zůstává nejasná

Staveniště na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem, kterému se tady neřekne jinak...

Zastupitelé Ústí nad Labem rozhodli o výstavbě na místě opuštěného staveniště v centru města. Na takzvaném bloku 004, kterému se přezdívá díra, bude stavět společnost BBP Stavby Management formou PPP...

16. února 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Novou zastupitelkou Vysočiny za KDU-ČSL je Marie Dudíková

ilustrační snímek

Novou krajskou zastupitelkou Vysočiny se dnes stala Marie Dudíková z KDU-ČSL. Nahradila Víta Kaňkovského, který rezignoval, když se stal ředitelem Zdravotnické...

16. února 2026  11:55,  aktualizováno  11:55

Oprava ledové plochy v brněnské hale Rondo se posunula na příští rok

ilustrační snímek

Ledovou plochu brněnské haly Rondo, kde hraje extraligová Kometa Brno, opraví městská společnost Starez-sport až v příštím roce. Původně chtěla s čtyřměsíčními...

16. února 2026  11:54,  aktualizováno  11:54

Oprava ledové plochy v brněnské hale Rondo se posunula na příští rok

ilustrační snímek

Ledovou plochu brněnské haly Rondo, kde hraje extraligová Kometa Brno, opraví městská společnost Starez-sport až v příštím roce. Původně chtěla s čtyřměsíčními...

16. února 2026  11:54,  aktualizováno  11:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.