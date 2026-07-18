Větší jihočeská města mají dostatek míst v základních školách

Větší města v Jihočeském kraji neplánují stavbu nových základních škol. Kapacita nabízených míst je většinou dostačující. Města navíc vzhledem k demografickému vývoji očekávají postupný pokles počtu žáků. Horší je dostupnost škol v menších obcích. Na Českobudějovicku proto například vzniká projekt svazkové základní školy pro deset obcí. Vyplývá to z ankety ČTK.
"Kapacita základních škol je v současné době plně dostačující a odpovídá poptávce po základním vzdělávání. Město dlouhodobě sleduje demografický vývoj, počty zapisovaných žáků i naplněnost jednotlivých škol a podle těchto údajů plánuje rozvoj školské sítě," řekla českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová (Naše Česko).
Českobudějovický magistrát zřizuje 16 základních škol s kapacitou 9375 míst. Mezi největší školy ve městě patří Bezdrevská, Nerudova, Oskara Nedbala, Pohůrecká a Dukelská. V září nastoupí přibližně 1000 žáků do prvních tříd, jejichž celková kapacita je 1120 míst. "S ohledem na současný demografický vývoj a stávající kapacity našich základních škol není v dohledné době plánována výstavba nového školského zařízení. Město se proto zaměřuje především na modernizaci a rozvoj stávajících objektů," uvedla primátorka.
Jiná situace je v obcích okolo jihočeské metropole. Jedná se o místa, kde prudce roste počet obyvatel, ale často zde mateřská a ani základní škola není. Proto například deset obcí na Českobudějovicku připravuje stavbu svazkové základní školy Malše. Jedná se o obce Roudné, Vidov, Borovnice, Heřmaň, Nová Ves nebo Doubravice. Škola by měla mít kapacitu více než 500 dětí a mohla by zahájit provoz za tři roky. V deseti obcích, které chtějí svazkovou školu vybudovat, žije asi 5000 lidí. Podle demografického vývoje by jich za 15 let mohlo být až o 2000 více. Obce, které ve spolku jsou, vlastní školu nemají. Výstavbou společného objektu reagují na současnou situaci, kdy rodiče mění adresy trvalého bydliště, aby jejich děti měly šanci na umístění v základních školách v Českých Budějovicích.