Většina parlamentních stran podala kandidátní listiny pro volby v Č.Budějovicích

Většina parlamentních stran a hnutí podala kandidátní listiny pro komunální volby v Českých Budějovicích, vyplývá z informací ČTK. O zastupitelské pozice budou usilovat například ODS, která před čtyřmi roky vyhrála, hnutí ANO a v koalicích také KDU-ČSL, TOP 09 nebo STAN. O hlasy voličů ve městě usiluje mimo jiné i hnutí Naše Česko, které založil jihočeský hejtman a bývalý občanský demokrat Martin Kuba. Dnes v 16:00 skončila lhůta pro podání kandidátních listin, ale českobudějovický magistrát neposkytl informace o tom, kolik subjektů kandidátky podalo.
"Máme tady spoustu témat, na kterých se dá pracovat. Trápí nás doprava, chceme více spolupracovat s okrajovými částmi Českých Budějovic a propojit město na obou březích řek," řekl ČTK lídr ODS Jan Teplý.
Komunální volby v roce 2022 v Českých Budějovicích vyhráli právě občanští demokraté. Získali 16 mandátů ve 45členném zastupitelstvu. Druhé skončilo hnutí ANO se 13 mandáty. Třetí hnutí Občané pro Budějovice (HOPB) obdrželo šest zastupitelů, čtvrtá SPD čtyři mandáty. Tři zastupitele získali Piráti a šesté skončilo Společně pro Budějovice rovněž se třemi mandáty. Koalici vytvořila ODS, Společně pro Budějovice, Piráti a zastupitel za Jihočechy 2012, který kandidoval za HOPB. Dohromady mělo uskupení 23 hlasů. Předloni na podzim koalici opustili Piráti a nyní je vedení města v menšině. Ve vedení města zůstali i členové hnutí Naše Česko, kteří byli původně zvoleni za ODS.
ODS před čtyřmi roky stavěla především na nejbližších spolupracovnících jihočeského hejtmana Kuby. Loni však Kuba stranu opustil a ohlásil vznik hnutí Naše Česko. Do něj vstoupili i primátorka Dagmar Škodová Parmová nebo její první náměstek Petr Maroš. Škodová Parmová nyní povede kandidátku hnutí Naše Česko. "Rádi bychom pokračovali v práci, kterou jsme ve vedení radnice začali," uvedla.
Hnutí ANO povede současný městský zastupitel Viktor Lavička. "Mimo jiné chceme, aby České Budějovice byly městem, které myslí na rodiny s dětmi, seniory i mladou generaci," řekl.
Lídry pro volby v Českých Budějovicích představily již dříve i jiné politické subjekty. Piráty povede odborník na informační technologie Pavel Tůma, HOPB jeho předseda Tomáš Chovanec a STAN vědecký pracovník Biologického centra Akademie věd ČR Petr Vodrážka. Jedničkou koalice Společně pro Budějovice bude lidovec Ondřej Talíř. Společně pro Budějovice tvoří zástupci KDU-ČSL a TOP 09.
Motoristé zatím neuvedli, zda kandidátní listinu pro volby v Českých Budějovicích podali. "Veškeré informace zveřejníme 22. srpna," řekl ČTK mluvčí Motoristů Lukáš Koutník.