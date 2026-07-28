Většina velkých stran a hnutí představila lídry pro volby v Č. Budějovicích

Většina velkých politických subjektů už představila lídry, kteří povedou kandidátní listiny do podzimních komunálních voleb v Českých Budějovicích. Například ODS, která před čtyřmi lety v jihočeské metropoli zvítězila, bude mít na prvním místě manažera Jana Teplého. Hnutí ANO povede současný městský zastupitel Viktor Lavička. Vyplývá to z ankety ČTK.
"Nechceme slibovat nemožné. Chceme město posouvat krok za krokem správným směrem společně jako sehraný tým. Naší prioritou budou výsledky, které občané skutečně pocítí ve svém každodenním životě, a to od kvalitnější dopravy přes dostupné bydlení a silné sociální služby až po stabilní ceny tepla a vody a rozvoj moderní energetiky. Chceme, aby České Budějovice byly městem, které myslí na rodiny s dětmi, seniory i mladou generaci," uvedl Lavička.
Komunální volby v roce 2022 v Českých Budějovicích vyhrála ODS. Získala 16 mandátů ve 45členném zastupitelstvu. Druhé skončilo hnutí ANO se 13 mandáty. Třetí HOPB má šest zastupitelů, čtvrtá SPD má čtyři mandáty. Tři zastupitele získali Piráti a šesté skončilo Společně pro Budějovice rovněž se třemi mandáty. Koalici vytvořila ODS, Společně pro Budějovice, Piráti a zastupitel za Jihočechy 2012, který kandidoval za HOPB. Dohromady mělo uskupení 23 hlasů. Předloni na podzim koalici opustili Piráti a nyní je vedení města v menšině.
Jihočeskou ODS na přelomu loňského a letošního roku opustily desítky členů. Většinou následovaly jihočeského hejtmana Martina Kubu, jenž ze strany vystoupil a založil hnutí Naše Česko, které bude usilovat o hlasy voličů i v Českých Budějovicích. Z velké části budou kandidátní listinu tvořit bývalý členové ODS. Lídrem se stala současná primátorka Dagmar Škodová Parmová. Na druhém místě bude její první náměstek Petr Maroš.
Lídry pro volby v Českých Budějovicích představily i jiné politické subjekty. Piráty povede odborník na informační technologie Pavel Tůma, HOPB jeho předseda Tomáš Chovanec a STAN vědecký pracovník Biologického centra Akademie věd ČR Petr Vodrážka. Jedničkou koalice Společně pro Budějovice bude lidovec Ondřej Talíř. Společně pro Budějovice tvoří zástupci KDU-ČSL a TOP 09. "Kandidátní listinu sestavujeme a o její konečné podobě budeme včas veřejnost informovat," řekl mluvčí Motoristů Lukáš Koutník.