Viktor Lavička: Budějovice potřebují méně slibů a více konkrétní práce

Zadavatel: ANO 2011
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Silný tým místo jednoho člověka
„Nechci stavět kandidátku na jednom člověku. Město potřebuje tým lidí, kteří jsou odborníci ve svých oblastech, umějí spolupracovat a jsou připraveni převzít odpovědnost,“ říká Lavička.
„Odbornost pro nás není jen slovo. Každý musí přinášet něco, čemu skutečně rozumí, a zároveň umět táhnout za jeden provaz.“
Méně kolon, více parkování
Jedním z největších problémů Budějovic zůstává doprava. Podpoříme co nejrychlejší realizaci propojení ulic Hlinská a Hraniční i západního okruhu. Zároveň chceme, aby byly lépe koordinovány dopravní uzavírky, využívat zelené vlny, preferenci MHD a chytřejší řízení semaforů.
„Nemůžeme čekat jen na velké stavby. Pokud se dá kolonám předejít lepší organizací, musíme to udělat.“
S dopravou souvisí parkování, které trápí zejména obyvatele sídlišť.
„Na Máji nebo Vltavě lidé každý den řeší, kde zaparkují. Je to problém, který člověk pozná okamžitě po návratu domů.“
Chceme připravit projekty parkovacích domů a P+R a hledat nová parkovací řešení přímo na sídlištích formou zkapacitnění stávajících parkovišť. Dvě studie pro realizaci již máme, můžeme řešit prakticky okamžitě. Současně chceme rozvíjet bezpečné pěší a cyklistické trasy.
Centrum není celé město
České Budějovice nejsou jen historické centrum. Velkou pozornost si zaslouží i sídliště i další části města.
„Kvalitní veřejný prostor musí mít lidé bez ohledu na to, kde ve městě žijí.“
Prioritou by měly být chodníky, osvětlení, vnitrobloky a zeleň. Důležitá je také přímější a pravidelná komunikace s obyvateli, která bude rozdělena dle věkových skupin do různých kanálů.
Bezpečnost a prevence
Posílíme přítomnost městských strážníků a modernizaci kamerových systémů, zejména v okolí škol, hřišť a parků. Zároveň klademe důraz na prevenci závislostí.
„Kamery nejsou samospásné řešení, ale mohou pomoci při prevenci i řešení incidentů. Nejlepší boj proti závislostem nejen na drogách začíná včas – prevencí a důslednou prací s dětmi i rodiči.“
Lékaři, senioři a dostupné bydlení
Město podle Lavičky musí aktivně pomáhat s příchodem nových praktických lékařů a pediatrů formou vytváření vhodných podmínek. U seniorů chce rozšiřovat odlehčovací a terénní služby.
Další prioritou je dostupné bydlení. Prioritou je příprava městských nájemních bytů na pozemcích města, využití PPP projektů a hledání dalších zdrojů financování. Součástí mají být startovací byty a podpora potřebných profesí.
Energie, školy a sport
Zachováme „vliv města“ nad vodou a teplem a tím i zachování příznivých cen pro Budějčáky, využívání vlastních energetických zdrojů, instalace solárních panelů tam, kde dávají smysl a podpoříme modernizaci sítí.
Investovat chceme do škol, hřišť a sportovní infrastruktury. Velkým projektem má být moderní Vodní svět v lokalitě Čtyři Dvory. Podpora má dál směřovat také ke kultuře, spolkům a místním tradicím.
Řeky jako součást života města
Vltava a Malše představují velký potenciál. Cílem je propojovat pěší a cyklistické trasy, bezpečně spojovat části města a postupně oživovat nábřeží. Zároveň je nutné respektovat přírodu a charakter řek.
Odpovědné hospodaření a dlouhodobá vize
Větší důraz budeme klást na čistotu, zeleň a kvalitní veřejný prostor. Prosadíme také pozici městského architekta a dlouhodobou vizi rozvoje.
„U každé větší investice se musíme ptát, jaký bude mít přínos pro obyvatele a kolik bude stát město v dalších letech.“
Město by mělo maximálně využívat evropské a státní dotace a umožnit lidem lépe sledovat, kam městské peníze směřují.
„Nechceme slibovat nemožné“
Pro Lavičku a jeho tým je zásadní odpovědnost a otevřenost. Některé projekty závisí na státu, kraji, povoleních nebo financování. To ale není důvod nic nedělat.
„U projektů, které jsou v gesci města uděláme maximum. Tam, kde potřebujeme stát či kraj, budeme tlačit na přípravu a hledat cesty, jak spoluprací projekty posunout.“
A jak poznat, že se Budějovice skutečně mění?
„Ne podle počtu tiskových konferencí nebo billboardů, ale podle toho, jestli se lidem lépe jede do práce, mají kde zaparkovat, cítí se bezpečněji, mají dostupné služby a dobře se žije jejich rodinám. To jsou výsledky, které mají smysl!“