Vimperk otevřel pumptrackovou dráhu, je jedna z největších v republice

Vimperk na Prachaticku otevřel pumptrackovou dráhu. Jde o jeden z největších uměle vytvořených uzavřených okruhů pro jízdu na kole v České republice. Náklady na vybudování areálu činily více než devět milionů korun bez daně. ČTK to řekl Milan Brabec z vimperského městského úřadu.
Sportoviště ve Vimperku nabízí dva asfaltové okruhy a dráhy, dohromady měří přibližně 360 metrů. "Když jsem byla pumptrack otestovat, překvapilo mě, jak je velký, že je tam i více tras. Je prostě super. Je to další nové místo, kde se mohou mladí setkávat a dělat sport," uvedla olympijská reprezentantka ve snowboardcrossu Karolína Hrůšová, která dnes dráhu slavnostně otevřela.
Vybudování samotné dráhy stálo téměř sedm milionů korun bez daně. Více než dva miliony korun pak město zaplatilo za příjezdovou cestu a parkoviště. Návrh vimperského pumptracku vznikal ve spolupráci s místními sportovci, kteří ho také v průběhu stavby testovali.
"Dá se na tom jezdit na kolečkových bruslích, na kole, na skejtech, i na koloběžce. A ta trať je hodně dobře vymodelovaná, protože jak my jezdíme na těch longboardech, které mají velký rozvor kol, tak na některých vlnách někdy drhneme, ale tady ve Vimperku ne," uvedla Hrůšová.
Pumptrack je uzavřený okruh pro jízdu na kole či koloběžce. Dráhu lze projíždět bez šlapání či odrážení. Okruh je tvořený vlnami a klopenými zatáčkami, které umožňují udržovat a zvyšovat rychlost. Princip jízdy spočívá v tom, že je kolo poháněno takzvaně pumpováním, kdy jezdec pomáhá udržovat pohyb změnou těžiště těla. Pokud to povrch dráhy umožňuje, mohou ji využívat i jezdci na koloběžkách, in-line bruslích či skateboardech.