Vimperk připravuje na zahradě školy projekt stavby multifunkční haly

Vimperk na Prachaticku připravuje projekt stavby multifunkční haly. Nabídla by zázemí pro kulturní akce a zároveň byla sportovištěm. Multifunkční hala by stála na zahradě základní školy T. G. Masaryka. Novináře o tom informoval mediální zástupce vimperské radnice Milan Brabec.
"Již delší dobu shromažďujeme podklady a nabíráme inspiraci odjinud. Jsme ale na začátku dlouhé cesty. Cílem je připravit pro příští zastupitelstvo podklady pro zadání architektonické soutěže," uvedl vimperský místostarosta Zdeněk Kuncl (Vimperáci 2018 - Nezávislí).
Škola T. G. Masaryka má tělocvičnu, která už nevyhovuje potřebám. Mohla by ji nahradit právě multifunkční hala. "Kombinace sportovního a kulturního využití navíc otevírá širší možnosti, jak dosáhnout na dotace, aby budoucí finanční zátěž městského rozpočtu touto investicí byla co nejmenší. Pokud by ve volebním období 2026 až 2030 proběhla a začalo se projektovat, v následujícím volebním období 2030 až 2034 by se mohlo stavět," řekl místostarosta.
Město o stavbě kulturního domu uvažuje delší dobu. Projekt by však byl velmi nákladný a objekt by nebyl plně využívaný. Proto se Vimperk rozhodl pro vybudování multifunkční haly, která bude kombinovat zázemí pro více aktivit, uvedl Brabec.