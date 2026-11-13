Vimperk na Prachaticku ukončil první etapu přestavby zimního stadionu. Nechal při ní vyměnit vzduchotechniku, opravit střechu a fasádu. Náklady činily 30 milionů korun. Novinářům to řekli zástupci vedení města.
Práce na první etapě začaly letos na jaře. "Projekt modernizace vychází ze studie zpracované v roce 2022, která vyhodnotila stav stadionu postaveného na počátku 70. let a navrhla jeho postupnou rekonstrukci v několika etapách. Projektová příprava první etapy byla zahájena v roce 2025. Město tehdy rozhodlo zaměřit se především na nejpotřebnější technické úpravy a nejpalčivější problémy," uvedla starostka Vimperka Jaroslava Martanová (STAN).
Další etapy počítají s novou hrací plochou, modernizovanými tribunami, kvalitnějším zázemím pro sportovce i návštěvníky, včetně nového bufetu, a dalším zlepšením interiérů stadionu. Projekt nevylučuje ani fotovoltaickou elektrárnu na střeše. Vedení města však chce na pokračování přestavby sehnat dotaci.
Lední hokej má ve Vimperku dlouholetou tradici, na konci 80. let minulého století v prolínací soutěži bojoval vimperský klub Šumavan o postup do první československé ligy. Patrně nejslavnějším odchovancem vimperského hokeje je reprezentační brankář Šimon Hrubec, jenž strávil mnoho let na angažmá v zahraničí. Nyní působí ve švýcarském Curychu.