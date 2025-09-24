Kraj chce u centra Budějovic vybudovat čtvrť pro tisíce lidí, koupí areál firmy

Jan Jakovljevič
  13:52aktualizováno  13:52
Nebývalou a obří transakci ve středu oznámili zástupci Jihočeského kraje a společnosti Viscofan. Firma opustí bývalý areál Tabačky blízko centra Českých Budějovicích a přesune svůj provoz do areálu u letiště v nedaleké Plané. Díky tomuto transferu může vzniknout poblíž autobusového nádraží nová městská čtvrť s byty až pro 3 500 obyvatel.
Na vizualizaci je vidět celá rozvojová lokalita a její možná budoucí podoba.

Na vizualizaci je vidět celá rozvojová lokalita a její možná budoucí podoba. Červeně ohraničená je oblast Viscofanu. Zeleně bývalá kasárna. (představení projektu září 2025) | foto: Jihočeský kraj

Viscofan, jenž vyrábí v Budějovicích umělá střívka pro potravinářský průmysl,
Na vizualizaci je vidět celá rozvojová lokalita. Červeně ohraničená je oblast
Takto by mohl v budoucnu vypadat dvůr v areálu Viscofanu. Zatím je to
Pro tak velkou čtvrť by musela být samozřejmostí i školka a další potřebné
Byty, ale i zázemí pro kulturní instituce nebo domov mládeže. To jsou plány Jihočeského kraje s areálem bývalé Tabačky. Získá ji od společnosti Viscofan, která se naopak přesune k českobudějovickému letišti.

Cena transakce je přibližně 600 milionů korun, ceny pozemků na letišti mají hodnotu 240 milionů a zbylou část zaplatí Jihočeský kraj jako majitel pozemků u letiště ve dvou splátkách. Viscofan by měl v novém působit od poloviny roku 2028.

Na místě nemocnice vznikne 200 bytů, domov pro seniory i centrum s bazénem

Dohoda je podle účastníků výhodná pro obě strany. „Viscofan nás oslovil s tím, že uvažuje o budoucnosti v Jihočeském kraji, protože ten areál je nevyhovující a zdaleka neumožňuje modernizaci, kterou by potřebovali,“ přiblížil hejtman Martin Kuba. To se potkalo s úsilím kraje vytvářet tu prostředí pro moderní prosperující firmy na pozemcích kolem letiště.

Jednali tak, jestli by bylo možné Viscofan přesunout na jeden z pozemků na letišti a získat areál bývalé Tabačky pro Jihočeský kraj. Výsledná strategická dohoda znamená, že kraj společnosti nabídne asi 7,7 hektaru velký pozemek na letišti, aby tam mohla postavit jeden ze svých nejmodernějších a největších závodů na světě.

„My tím pádem získáme celý areál bývalé Tabačky, což je z urbanistického pohledu naprosto unikátní,“ podotkl hejtman.

Na vizualizaci je vidět celá rozvojová lokalita a její možná budoucí podoba. Červeně ohraničená je oblast Viscofanu. Zeleně bývalá kasárna. (představení projektu září 2025)
Viscofan, jenž vyrábí v Budějovicích umělá střívka pro potravinářský průmysl, plánuje postavit na ploše necelých osmi hektarů na letišti podnik za 1,25 miliardy korun, to do tří let. (září 2025)
Na vizualizaci je vidět celá rozvojová lokalita. Červeně ohraničená je oblast Viscofanu. Zeleně bývalá kasárna. (představení projektu září 2025)
Takto by mohl v budoucnu vypadat dvůr v areálu Viscofanu. Zatím je to samozřejmě pouze první vizualizace. (představení projektu září 2025)
Kraj téměř v centru města získá pozemky, které mohou vést k vytvoření čtvrti, kde může bydlet až 3,5 tisíce lidí. Pro srovnání, takové množství obyvatel dnes bydlí na Pražském předměstí, v Havlíčkově kolonii pak kolem 2,5 tisíc. Není to navíc areál starých průmyslových budov, podle hejtmana jde o zachovalé historické budovy s obrovskými prostory uvnitř.

Šance také pro Jihočeské divadlo

A právě velké interiéry umožňují vybudovat tam zázemí pro kulturní instituce, volnočasové aktivity dětí, například domovy dětí a mládeže, či komunitní aktivity. „Dá se vytvořit opravdu městská živá unikátní čtvrť s kombinací historie, kterou v sobě Tabačka nese, se zázemím nejen pro studentské a městské byty,“ doplnil hejtman.

Skladovací haly na Hůrách nebudou. Místo nich nad doly postaví skoro dvě stě bytů

Ve hře je možnost, že svůj domov by v nové Tabačce mohlo najít Jihočeské divadlo, které se dlouhodobě potýká s nedostatečnými prostory. „Chybí nám v regionu zásadně velký hudební sál, kde by Jihočeské divadlo mohlo působit. Tady se ty prostory velmi nabízí,“ upřesnil hejtman. Nic ale zatím není definitivně rozhodnuté.

Strategickou dohodu vítá i ředitel českobudějovického Viscofanu Miloslav Kamiš. Podle něj jde o jednoznačný impulz, že chce zůstat v Budějovicích a rozvíjet zde své aktivity. „Bavíme se o konceptu dlouhodobosti, což zde z našeho pohledu je 30 až 50 let,“ vysvětlil. Společnost v novém areálu cílí na obrat ve výši osm miliard korun, ten současný je mezi sedmi a sedmi a půl miliardami.

Mají 600 zaměstnanců

Zpracovaný záměr počítá se zachováním stávajících kapacit v Českých Budějovicích a umožnit jejich růst ve chvíli, kdy se pro to společnost rozhodně. Viscofan v jihočeské metropoli aktuálně zaměstnává 600 zaměstnanců. Nové logistické a výrobní centrum na letišti je pro společnost umístěním výhodnější.

„To, co my vyrábíme v potravinářských obalech, tak je distribuce v desítkách kamionů denně. My tímto budeme opravdu schopni postavit jeden hub, budeme schopni centralizovat výroby a jejich výstupy tak, abychom zajistili přímou distribuci do 130 zemí světa,“ nastínil Kamiš.

V Českých Budějovicích nyní fungují ve dvou lokalitách. Výrobní centrum mají v ulici Průmyslová a distribuční centrum sídlí v ulici Antala Staška. Nové umístění společnosti nabídne lepší dopravní napojení bez potřeby zajíždět do centra města.

Bagrista si myslel, že vykopal leteckou pumu. Pyrotechnik však jen mávl rukou

Velké policejní manévry způsobil ve středu po poledni podezřelý předmět, na který narazili dělníci během výkopových prací na Husově náměstí v Plzni. Tvarem připomínal leteckou pumu z druhé světové...

24. září 2025  15:32

