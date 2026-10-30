Vítězné ANO v Č. Krumlově navrhuje, aby soud neuznal výsledky voleb

Hnutí ANO, které vyhrálo volby v Českém Krumlově, navrhuje, aby soud jejich výsledek prohlásil za neplatný. Důvodem je leták, který tvrdil, že předchozí vedení města, jehož bylo ANO součástí, prosazuje stavbu takzvaného severního obchvatu Českého Krumlova. O volbách v Českém Krumlově bude rozhodovat soud. Návrh na jejich neplatnost podala občanka města. ANO ji v tom svým vyjádřením podpořilo. Vyplývá z informací na úřední desce soudu.
Navrhovatelka uvádí, že letáky se objevily ve volebních okrscích jedna, dvě a tři, což je katastr Vyšného a Nádražního předměstí. "S ohledem na načasování distribuce, její zaměření na konkrétní lokality a zjištěné rozdíly ve volebních výsledcích mezi dotčenými okrsky a zbývající částí města má hnutí ANO zato, že uvedené jednání skutečně a hrubým způsobem ovlivnilo výsledek voleb," uvedl volební zmocněnec hnutí ANO Jan Kubík.
Komunální volby v Českém Krumlově vyhrálo hnutí ANO, když získalo pět mandátů v zastupitelstvu, které má 23 členů. Druhá skončila Vize pro Krumlov rovněž s pěti mandáty. Třetí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby bude mít tři zastupitele. Čtvrtá Koalice Český Krumlov má tři mandáty, dva zastupitele budou mít na pátém místě Občané patrioti. Šestá je KDU-ČSL se dvěma mandáty. Sedmou příčku obsadí Nezávislí se dvěma zastupiteli. Na osmém místě skončil Český Krumlov rozumem a srdcem s jedním mandátem.
ANO ale zřejmě skončí v opozici. Ve městě vzniká koalice čtyř subjektů, kterou tvoří Vize pro Krumlov, Koalice Č. Krumlov, KDU-ČSL a Nezávislí a Zelení, kteří by měli nejtěsnější většinu.
Plánovaný obchvat Českého Krumlova je přeložka silnice I/39, která spojuje České Budějovice s turisticky atraktivní lokalitou lipenské přehrady. Původní návrh počítal se zaústěním vozovky do tunelu. Ministerstvo dopravy ale od něj ustoupilo, protože analýza ukázala, že projekt je nevýhodný. Jihočeský kraj proto navrhl nyní ministerstvem preferovanou variantu bez tunelu s náklady 1,6 miliardy korun, což je v porovnání s původním návrhem poloviční částka.