Vítězné Naše Česko v Budějovicích nepočítá s Piráty ani ODS,může být i v opozici

Vítěz voleb v Českých Budějovicích Naše Česko neuvažuje o spolupráci s Piráty a ODS. Možností na sestavení koalice ve městě ale přesto vidí několik. Předseda Našeho Česka Martin Kuba ČTK řekl, že ostatní subjekty mají dostatek mandátů i k tomu, aby hnutí skončilo v opozici. Naše Česko získalo ve volbách 15 mandátů ze 45.
"Variant na vládnutí ve městě je několik. Co se týče ODS a Pirátů, tak bych to neformuloval tak, že jsme je vyloučili my. Ale oni už dopředu vyloučili nás. Proto jsme se s nimi po volbách ani nesetkali," uvedl Kuba.
Naše Česko v Českých Budějovicích vyhrálo volby s 15 mandáty. Druzí skončili Občané pro Budějovice/STAN s devíti mandáty. Třetí ANO bude mít osm zastupitelů. Čtvrtí Piráti a Budějčáci mají šest mandátů, čtyři zastupitele bude mít na pátém místě ODS. Šesté je Společně pro Budějovice se třemi mandáty.
Ze subjektů, které se nyní dostaly do vedení města, tvořilo v posledních dvou letech koalici Naše Česko a Společně pro Budějovice. Po volbách v roce 2022 byli součástí koalice i občanští demokraté a Piráti. V roce 2024 však kvůli neshodám Piráti vedení města opustili a zamířili do opozice. Loni většina zastupitelů ODS přešla do hnutí Naše Česko hejtmana Kuby.
"Situace, která nastala po volbách, matematicky ani nevylučuje variantu, že nás ostatní subjekty obejdou a my zůstaneme v opozici," řekl Kuba. Podobnou variantu připustili i Piráti. "Je to možné, skutečně se nabízí řada možností. Za naši stranu mohu říct, že si nedovedeme představit spolupráci s hnutím Naše Česko. S ostatními subjekty jsme se sešli a máme řadu podobných priorit," uvedl předseda zastupitelského klubu Pirátů Erik Ferchenbauer.
ODS zatím nechce řešit, s kým by do koalice vstoupila. Připustila však, že jednání s Naším Českem by zřejmě nebylo snadné. "Ale momentálně já spíš vidím naši roli v opozici," řekl předseda jihočeské ODS Jiří Borovka.