Na Českokrumlovsku vlak usmrtil člověka, provoz na mezinárodní trati je přerušen

Autor: iDNES.cz, ČTK
  14:42aktualizováno  14:42
U Velešína na Českokrumlovsku v neděli po poledni srazil vlak člověka, který zemřel. Přesnou příčinu tragické události policisté vyšetřují. Informoval o tom jejich mluvčí Miroslav Šupík.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Kvůli havárii je nyní přerušený železniční provoz na části trati mezi Českými Budějovicemi a rakouským Lincem.

Cestující musí proto v úseku z Českých Budějovic do Velešína využívat náhradní autobusovou dopravu. Omezení potrvá minimálně do 15:00, vyplývá ze serveru Českých drah.

Jedná se o druhou tragickou havárii na železnici během neděle. Poblíž zastávky u obce Čisovice u Prahy srazil dopoledne vlak muže, který na místě zemřel.

24. srpna 2025

Letiště Václava Havla Praha

Letadlo Airbus A220 dopravce Air France na lince z Paříže do Prahy přistává na Letišti Václava Havla Praha. Jedná se o stroj imatrikulace C-FOYA,který byl vyroben v roce 2023.

vydáno 24. srpna 2025  15:48

Divoká Šárka

Kříženec v Divoké Šárce.

vydáno 24. srpna 2025  15:47

Nebušice

Těžká technika u Nebušic.

vydáno 24. srpna 2025  15:44

Letiště Václava Havla

Pohled směr Letiště Václava Havla Praha.

vydáno 24. srpna 2025  15:44

Tuto krásnou přehlídku umění akrobatů a dalších umělců lze vnímat nejen uvnitř šapitó a mimo ně, ale i po ránu, kdy ještě tito umělci po odpoledních a večerních představeních odpočívají, aby opět...

vydáno 24. srpna 2025  15:43

vydáno 24. srpna 2025  15:43

Jaké to je v Senátu, který známe jen z televize, si mohli vyzkoušet návštěvníci Hradozámecké noci.

vydáno 24. srpna 2025  15:43

Do sídla Senátu ČR ve Valdštejnském paláci zavítalo mnoho návštěvníků během Hradozámecké noci na individuální prohlídku zdarma.

vydáno 24. srpna 2025  15:42

Tuto krásnou přehlídku umění akrobatů a dalších umělců lze vnímat nejen uvnitř šapitó a mimo ně, ale i po ránu, kdy ještě tito umělci po odpoledních a večerních představeních odpočívají, aby opět...

vydáno 24. srpna 2025  15:42

Tuto krásnou přehlídku umění akrobatů a dalších umělců lze vnímat nejen uvnitř šapitó a mimo ně, ale i po ránu, kdy ještě tito umělci po odpoledních a večerních představeních odpočívají, aby opět...

vydáno 24. srpna 2025  15:41

Tuto krásnou přehlídku umění akrobatů a dalších umělců lze vnímat nejen uvnitř šapitó a mimo ně, ale i po ránu, kdy ještě tito umělci po odpoledních a večerních představeních odpočívají, aby opět...

vydáno 24. srpna 2025  15:41

Letiště Václava Havla Praha

Autobus SOR NB18 evidenčního čísla 5050 s připomínkou 100.výročí autobusové dopravy v metropoli (1925-2025) jsem viděl u Letiště Václava Havla Praha . Vůz byl vyroben v roce 2019.

vydáno 24. srpna 2025  15:40

