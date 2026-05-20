Nádraží čeká přestavba bez zateplení polystyrenem, změny budou i v okolí

Jan Jakovljevič
  9:12aktualizováno  9:12
Úpravy vlakového nádraží v Táboře za více než 164 milionů korun začnou v červnu, hotové budou za 19 měsíců. Táborská radnice řeší dopravu i bezdomovce v okolí přilehlého Husova parku.
Původní nádraží v Táboře doplní dva nové přízemní objekty. Historické části z 19. století projdou kompletní obnovou. | foto: Správa železnic

Do třetice všeho dobrého, říká se. Platilo to i pro Správu železnic (SŽ) a její výběr firmy, která opraví táborské nádraží. Železničáři na začátku května oznámili, že práce provede firma OHLA ŽS za více než 164 milionů korun. Zbylé čtyři nabídky se pohybovaly kolem 190 milionů. Stavební úpravy začnou v červnu, hotové mají být na začátku roku 2028.

„Původní nádraží doplní dva nové přízemní objekty. Jeden bude sloužit jako hlavní vstup, druhý zajistí přímý přístup do podchodu. Historické části z 19. století projdou kompletní obnovou, v jejich vyšších patrech vzniknou kancelářské prostory a byty,“ řekla Nela Eberl Friebová, mluvčí SŽ. Cestující prý získají i moderní veřejné prostory.

Strakonické vlakové nádraží září novotou, opravy stály 79 milionů

Při rekonstrukci má vzniknout i nový výtah na první nástupiště. Bude v místě stávajícího schodiště do podchodu a přístup k němu bude zevnitř i zvenku. Historické litinové sloupy nástupiště u budovy čeká repase, po níž se vrátí na své původní místo. „Před vstupem do odbavovací haly a podél objektu nad podchodem bude celkem 20 stojanů na kola,“ dodala.

Kvůli dvěma neúspěšným pokusům musela SŽ upravit podmínky soutěže, což iDNES.cz v lednu Friebová potvrdila. Šlo o navýšení nejvyšší přípustné částky z téměř 156 milionů korun na 194 milionů. Projekt je finančně podpořený z úvěru Evropské investiční banky, národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Opravu nádraží vítá i město, které se do příprav aktivně zapojilo. „Rekonstrukce bude citlivá, se zachováním stávajícího členění fasády namísto nejdříve zvažovaného kontaktního zateplení a dalších původních prvků,“ hodnotila před časem Kateřina Čechová, vedoucí kanceláře architekta města.

Prostor před nádražím řeší s urbanisty

Zatímco SŽ bude stavět, město chce připravit úpravy okolí nádraží. Starosta Štěpán Pavlík uvedl, že na základě ankety je problémem sociální aspekt přilehlého Husova parku, kde sedávají bezdomovci. Dodal však, že podobný problém u nádraží řeší skoro každé větší město.

„Souvisí to i s tím, jak je park zarostlý. Občas se zeleň trochu vymýtí, aby byl průhlednější a lépe průchozí,“ popsal. Lokalitu chtějí upravit tak, aby pro bezdomovce nebyla tak atraktivní. Už několik let tam mají stálou přítomnost hlídek policie a strážníků, na místo dohlíží kamery.

Táborská radnice se obává, že zateplení polystyrenem zničí vzhled nádraží

Problém ale představuje i dopravní zátěž, kdy se v místě potkávají auta s autobusy městské hromadné dopravy i těmi linkovými. Oblast proto chtějí uspořádat tak, aby byla pro procházející bezpečnější.

S dopravou souvisí i úpravy v parkování. Rada představila plán na zavádění modrých zón ve městě a okolí nádraží by mělo být v oblasti B zpoplatněné přes den. Plán je však na úplném začátku.

„Parkování chceme posílit tak, že v přilehlých rezidenčních čtvrtích mohou být v budoucnu modré zóny, aby místní lidé byli chránění od návštěvnických aut,“ vysvětlil Pavlík. Nové parkoviště má v okolí brzy vzniknout na pozemku bývalé myčky, město má i další plochy.

Při rvačce bezdomovců v táborském parku jeden dupl druhému na hlavu

Přesná podoba změn zatím není jasná, město už je řeší s urbanisty. V tuto chvíli již absolvovali první urbanistický workshop, na nějž pozvali tři vítězné týmy, které se budou snažit tento nejfrekventovanější uzel v Táboře vyřešit. Tam komentovali zadání a odpovídali na dotazy.

Konkrétní návrhy týmů budou řešit v dalších fázích, vítěze by měli znát koncem srpna. „Není to úplně urbanistická studie v pravém slova smyslu, ale koncept řešení. Pak budeme postupně projektovat jednotlivé díly, protože to území je rozlehlé,“ doplnil starosta. Úpravy plánují po etapách.

