Mirovice, Horosedly, Nerestce. Tři obce na severu Písecka spojují problémy s nedostatkem a kvalitou pitné vody. Místní podzemní zdroje má už ale v závěru příštího roku nahradit zásobování vodou z římovské přehrady. Napojí se totiž na Vodárenskou soustavu jižní Čechy.
„Místní vodní zdroje obsahují nadměrné množství radonu a také uranu a především nemají dostatečnou kapacitu pro současné potřeby a další rozvoj obcí,“ vysvětlil Antonín Princ, ředitel Jihočeského vodárenského svazu (JVS).
Než se napojí, je však nutné dokončit 5,4 kilometru dlouhý vodovod z Krsic do Mirovic. Jeho stavbu zahájili na konci července a skončit má v závěru roku 2027. Projekt vyjde na bezmála 79 milionů korun bez daně. Padesáti miliony se na něm podílí ministerstvo zemědělství, patnáct milionů přidal kraj, devět milionů JVS a tři Mirovice.
Princ dodal, že bez veřejné podpory by bylo vybudování velmi nákladných dálkových vodárenských řadů jen těžko myslitelné. Jedná o závěrečnou etapu projektu Zásobování obcí severního Písecka pitnou vodou, který začal před více než deseti lety.
Neví si rady
Pro Nerestce tím však problém neskončí, protože nemají obecní vodovod a jsou závislí na studnách s povrchovými vodami. Potíže s nimi řeší posledních dvacet let. Na trase tak zatím udělají pro obec odbočky stejně jako možné budoucí napojení pro Královu Lhotu a Lety.
Svůj vodovod ale nejdřív potřebují naplánovat a postavit. „Nevím, kde na to vezmeme peníze, fakt nevím. Dotace okrouhali, spoluúčasti jsou tam obrovské a obec s rozpočtem tři miliony korun ročně nemůže stavět akci za dvacet milionů, protože na ni nebude mít,“ řekl starosta Nerestců Vladimír Macoun. Zadlužit obec na dvacet let dopředu považuje za nemyslitelné.
Dálkový vodovod se tedy staví, ovšem kdy se z něj do Nerestců dostane voda, je ve hvězdách. Podle Macouna záleží nejen na tom, jakou dostanou dotaci, ale jestli se o ni vůbec budou schopní ucházet.
Podotkl, že obec se na stavbě spolupodílela jedním milionem korun. I proto se chtějí na vodovod připojit. „My to chceme, ale jde i o to, jestli úředníci a systém, který panuje ohledně dotací a podobných možností, nám vůbec umožní, abychom se mohli připojit a vodovod vybudovat,“ konstatoval Macoun.
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Cisterny rozvážely pitnou vodu po kraji. Obce měly problémy s vlastními zdroji
Ačkoli problémy s nedostatkem vody mají, cisterny ji do obce zatím vozit nemusely. Pokud v některém z domů dojde voda, mají připravenou kubíkovou nádobu a multikáru. „Tu přistavíme k dané nemovitosti a na čas to vydrží. Doufám, že už začne pršet,“ doplnil Macoun.
Obec příští rok oslaví 800. výročí od založení a starostu mrzí, že stále ještě nemají ani metr vodovodu. Ten naopak mají v nedalekých Horosedlech. I ty se na vybudování dálkového vodovodu podílejí milionem korun. Nic dalšího však řešit nemusí.
Těší se na pořád dostupnou vodu
Starostka Horosedel Lada Hašková zmínila, že řad do obce je v plánu celých šestnáct let, co stojí v jejím čele. Horosedly nyní berou vodu z Mirovic, které mají na jejich katastru vodojem. „Samozřejmě i ta postupně ubývá, a tak jsme se chtěli napojit, abychom měli hlavně čistější vodu, protože voda je tu velmi tvrdá,“ přiblížila. O tom, že obsahuje mimo jiné radon, se dočetla teprve nedávno. Těší se proto, až bude mít obec kvalitnější, čistou a pořád dostupnou vodu.
Oblast na severu Písecka se nachází v žulovém masivu a trpí nedostatkem vody. Její kvalita je přitom velmi proměnlivá. Díky investicím v oblasti se na Vodárenskou soustavu jižní Čechy napojilo už šest obcí se zhruba
3 500 obyvatel. K nim příští rok přibudou další tři, v nichž žije asi 1 860 lidí, z toho 1 600 v Mirovicích. „Délka jihočeské vodárenské soustavy se pak protáhne na zhruba 566 kilometrů,“ uzavřel Zdeněk Zuntych, mediální zástup