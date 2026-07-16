Voda v Orlíku v Podolsku je stále nevhodná ke koupání

Mimořádná kontrola vody v Podolsku na orlické přehradě opět potvrdila špatnou kvalitu vody, která je nevhodná ke koupání. Pro lidi představuje zdravotní riziko. Na jiných koupalištích na jihu Čech, kde hygienici kvalitu vody sledují, kontrolní odběry nedělali. Vyplývá to z aktuálních informací krajské hygienické stanice.
Vodu u veřejného tábořiště Podolsko na Orlíku hygienici opět hodnotí stupněm čtyři. "Dle aktuálního rozboru je voda nevhodná ke koupání, je překročena hodnota ukazatele sinice, chlorofyl-a, vodní květ a je zde snížená průhlednost a zvýšený výskyt enterokoků jako indikátorů fekálního znečištění. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko. Koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem," uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.
Ve všech dalších sledovaných koupacích oblastech kraje byla v minulém týdnu kvalita vody dobrá, a proto hygienici neprovedli mimořádný odběr. Vzorky vody ve všech sledovaných koupacích oblastech Jihočeského kraje odeberou v pondělí 20. července a výsledky budou mít k dispozici ve čtvrtek 23. července.
Hygienici pravidelně jednou za dva týdny sledují sedm míst pro koupání na jihu Čech. Vzorky hodnotí v rozmezí jedna až pět, kdy jednička znamená vynikající jakost vody ke koupání, pětka naopak zákaz koupání. Bližší informace k rozborům jsou na webu jihočeských hygieniků.