Voda v táborském Jordánu má podle radnice největší průhlednost za deset let

Voda v táborské jordánské nádrži má největší průhlednost za posledních deset let. Vyplývá to z monitoringu, který zveřejnila táborská radnice. Kvalitu vody podle vedení města zlepšila srážecí stanice na fosfor, která funguje tři roky. Novinářům to řekl táborský místostarosta Radoslav Kacerovský (Tábor 2020).
"Nevycházíme jen ze subjektivních názorů plavců, kteří nám říkali, že je voda čistější. Máme to podložené vědeckými daty," uvedl. Tábor monitoruje vodu v Jordáně od roku 2016. Podle Kacerovského se kvalita výrazně zvýšila hlavně po instalaci srážecí stanice na fosfor. "Samozřejmě víme, že to samo o sobě není řešení. Připravujeme další opatření, aby se voda v Jordánu ještě zlepšila. Jedná se například o výstavbu kanalizace ve Stoklasné Lhotě, což by zase snížilo množství živin přitékajících do Jordánu," uvedl.
Fosfor se do vodní nádrže, která byla před několika lety odbahněna, dostává především právě ze špatně čištěných komunálních odpadních vod a také z rybářského hospodaření v povodí. Vyšší koncentrace fosforu způsobila množení sinic v nádrži. Město problém řešilo několik let. Původně chtělo srážecí stanici vybudovat pod hrází košínské nádrže, z níž také přitéká voda do Jordánu. Nakonec se ale rozhodla pro umístění stanice přímo na Košínském potoku.
Kacerovký dodal, že radnice také pomůže zčásti změnit skladbu ryb v nádrži. "Rybáři vysazovali ročně do Jordánu dvě tuny kapra. Dohodli jsme se, že se to sníží na polovinu a místo toho finančně pomůžeme k tomu, aby dalším vysazovaným druhem byl candát. Redukuje množství ryb, které mají negativní vliv na kvalitu vody," uvedl místostarosta.
Jordán byl vybudován v roce 1492 a je pravděpodobně nejstarší přehradní nádrží v Česku. Je určen k zásobování Tábora pitnou vodou. Jeho odbahnění, které po více než dvou letech skončilo v létě 2014, stálo 466 milionů korun. Ze dna Jordánu postupně zmizelo přes 260.000 krychlových metrů bahna. Rozsáhlou revitalizaci zkomplikovalo dvojí protržení hráze.