Suchdol nad Lužnicí

Vodáci zamknou Lužnici

Lodě budou v sobotu od 10. hodiny vyplouvat z kempu Vodácká základna, který je v Suchdole u mostu ve směru na Klikov. K poslechu tam účastníkům tradiční akce zahraje kapela Ruky f kapcách. Občerstvení bude zajištěné v místním kiosku.

České Budějovice

Běžci vyrazí z náměstí do Stromovky i k Vltavě

Už v týdnu bylo na tradiční závod Night Run přihlášených na 1 300 běžců. Ti v sobotu opět vyrazí z náměstí Přemysla Otakara II. a poběží do Stromovky i podél Vltavy, aby se vrátili do centra Budějovic. Přichystaný je pětikilometrový Avon Běh za zdravá prsa, dětské závody, štafety 2 x 5 kilometrů, rodinný běh či sprint na kilometr. Program začne už ve 13.30 hodin, hlavní závod startuje v 19.15.

V opravně vlaků vystaví lokomotivy

Parní vlak pojede mezi depem a nákladovým obvodem, zájemci si prohlédnou stanoviště strojvedoucího, na místě budou vystavené lokomotivy i modelová železnice. Chybět nebude občerstvení, vstup na akci, která potrvá v sobotu od 9 do 17 hodin, je zdarma. Takový bude Den otevřených dveří střediska oprav kolejových vozidel v Českých Budějovicích. Návštěvníci tam dorazí z Novohradské ulice.

V Masných krámech pořádají trhy

Legendární českobudějovická restaurace Masné krámy slaví 70 let od svého založení a na sobotu připravila Masný trh, který navazuje na historii budovy, v níž pivnice sídlí. Bude od 8 do 13 hodin, tedy v době, kdy jsou opodál i pravidelné trhy na Piaristickém náměstí. V nabídce v Masných krámech budou regionální produkty od místních řezníků, uzeniny a další pochutiny.

Hluboká nad Vltavou

Den lesů nabídne soutěž dřevorubců i hravé dílny

Den lesů nové generace se bude konat v sobotu od 10 hodin před Národním zemědělským muzeem Ohrada u Hluboké nad Vltavou a v lese u rybníka Bezdrev. Mezi oběma místy bude jezdit autobusová lesnická linka. Program nabídne například ukázku práce koně v lese, mykologickou poradnu, dřevorubeckou soutěž dvojic, letové ukázky dravců, harvestorový trenažér nebo hravé lesní dílny.