Vodňanské rybářské dny nabídnou kulturu i pohled do světa rybářství

Vodňanské rybářské dny lákají příští týden na odborné a vzdělávací akce i na kulturu a rodinnou zábavu. Hlavní program bude v sobotu 23. května na náměstí Svobody a v areálu Blanice. Návštěvníci se kromě koncertů mohou těšit na divadelní představení, světelné show či pouliční umění. Slavnosti zahrnují také výstavy, komentované prohlídky a programy pro děti. Novináře o tom dnes informovala Štěpánka Matúšková z městského kulturního střediska.
"Vodňany jsou s rybářstvím neodmyslitelně spjaty. Město se může pochlubit více než půl tisíciletí trvající tradicí rybničního hospodaření, více než stoletou historií rybářského školství i dlouholetým působením vědeckých institucí v oboru," uvedla Matúšková. Ve městě také sídlí Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity, která připravila od 21. do 22. května programy pro školy či mši za rybáře.
V sobotu 23. května bude hlavní den slavností na náměstí Svobody a ve sportovním areálu Blanice. Nabídne celodenní hudební program, festival pouličního občerstvení, komentované prohlídky a otevřené památky, akční zábavu s kynology, policií, záchranáři, hasiči i pěnovou show a večerní koncerty a světelnou show. Součástí každého ročníku je Den otevřených dveří Fakulty rybářství a ochrany vod s programem pro odbornou veřejnost i pro rodiny s dětmi. Vstup na kulturní program je zdarma.
Po městě bude v sobotu jezdit bezplatná kyvadlová doprava a k dispozici budou vyhrazená parkoviště. Návštěvníci mohou využít také infostánek na náměstí Svobody.
Akce s více než třicetiletou historií každoročně přiláká tisíce návštěvníků. Hlavním pořadatelem je Městské kulturní středisko Vodňany, na přípravách se podílí místní organizace, školy, spolky, podnikatelé i jednotlivci.