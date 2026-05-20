Vodohospodáři po deseti letech vyčistili nádrže na českobudějovické čistírně

Vodohospodáři po deseti letech provedli údržbu vyhnívacích nádrží v čistírně odpadních vod v Českých Budějovicích. Zaměstnanci společnosti ČEVAK odčerpali 515 metrů krychlových hustého kalu a nečistot. S kontrolou dnes pomohli i jihočeští hasiči, kteří ji využili také ke cvičení. Pravidelná revize začala v druhé polovině dubna a během odstávky vyhnívacích nádrží pracovala čistírna odpadních vod v plném rozsahu, informovala dnes novináře mluvčí vodárenské společnosti ČEVAK Lenka Zimmelová.
"Nejprve bylo třeba nádrže odpojit od kalového a plynového hospodářství čistírny. Aby mohla být nádrž otevřena, musel se její obsah nejprve postupně odčerpat. Teprve poté byl z nádrže vyvezen hustý kal, který se zde nahromadil od poslední revize v roce 2016," uvedla Zimmelová.
Vodohospodáři potřebovali zkontrolovat stav vnitřních prostor nádrží, které pochází z 90. let minulého století, zejména jejich ocelového pláště a technologického vybavení. Změřili také míru koroze stěn nádrže a potrubí. S kontrolou horních částí vyhnívacích nádrží pomohly vodohospodářům profesionální lezecké skupiny jihočeských hasičů. Vodohospodáři s nimi spolupracují poněkolikáté. Hasiči zkontrolovali vrchní část vyhnívacích nádrží a neporušenost a celistvost vnitřního pláště.
Lezecké družstvo pracovalo v nádrži v hloubce okolo 20 metrů, kde v různých výškách měřilo tloušťky stěn. “Kromě této činnosti si naši lezci, kteří byli vybaveni speciálními druhy osobních ochranných prostředků, ověřili i možnost případné záchrany osob. Tento typ nádrže a činnosti v ní prováděné jsou pro naše lezce natolik specifickým objektem, že jsme rádi využili spolupráce se společností ČEVAK. Společně máme v plánu tyto kontroly v letošním roce ještě opakovat, takže práci v tomto prostoru si vyzkouší i více lezeckých družstev ze stanice České Budějovice,“ řekl náměstek HZS Jihočeského kraje Jiří Chmel.
Vyhnívací nádrže jsou věžové reaktory s objemem 2560 metrů krychlových, ve kterých se rozkládají čistírenské kaly bez přístupu vzduchu. Při rozkladu vzniká kalový plyn, který obsahuje výbušný metan. "Přípravné práce a vlastní revize probíhaly za zvýšených bezpečnostních opatření, které si výbušné prostředí vyžaduje," dodala Zimmelová.