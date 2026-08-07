Volary postaví novou čističku, což má zlepšit vodu v lipenské nádrži

Volary na Prachaticku postaví novou čistírnu odpadních vod (ČOV). Projekt by měl zlepšit kvalitu vody v lipenské nádrži. Současnou čistírnou protéká Volarský potok, který do přehrady přináší až 16 procent celkového objemu fosforu. Náklady na stavbu nové čistírny budou 100 milionů korun, dvě třetiny z toho zaplatí Jihočeský kraj. ČTK to řekl hejtman Martin Kuba (Naše Česko).
"Jedná se o projekt, kterým chceme pomoci k tomu, aby se zlepšila voda v Lipně. Částka 100 milionů korun je pro Volary neúnosně vysoká, proto jsme se rozhodli, že městu pomůžeme," uvedl hejtman.
Ročně se do lipenské přehrady dostane na 20 tun fosforu, který podporuje růst sinic. Volarský potok představuje jeden z největších zdrojů znečištění. Způsobuje to především nevyhovující kanalizační systém, který Volary mají.
Modernizace čistírny zkvalitní zpracování vody. "Bude mít mnohem přísnější limity na fosfor než tomu je doposud," uvedl hejtman, který o výstavbě ČOV jednal s vedením Volar a státním podnikem Povodí Vltavy. Projekt počítá i s vybudováním větších přepadových nádrží, čistírna totiž v některých momentech kapacitně nestačí. Platí to především pro období přívalových dešťů. "V tu chvíli voda z Volarského potoka nejde do čistírny, aby ji to velké množství nepoškodilo. Voda tak míří rovnou do Lipna. Přepadové nádrže s větší kapacitou by zajistily, že voda by v nich zůstala potřebnou dobu a po odeznění dešťů by proudila do čističky a pak až do Lipna," uvedl hejtman.
Fosfor podporuje přemnožení sinic v lipenské přehradě, které se v posledních letech projevuje. Zdrojem fosforu jsou například odpadní vody nebo hnojiva, která se do řek dostávají z polí.